Циклон із Балкан несе сніг в Україну: який прогноз погоди на лютий

Після потужних снігопадів на Балканах, активний циклон наближається до України. Синоптик попереджає про значні снігопади, хуртовину та ожеледицю щонайменше до кінця лютого.

Циклонічний вихор "Wally", насичений вологою, 17 лютого приніс сильні снігопади на Балкани, повідомив у коментарі для "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. У Болгарії за чотири години випало близько 15 сантиметрів снігу.

В Боснії та Герцеговині хуртовини спричинили транспортні ускладнення та тимчасове перекриття окремих автомагістралей. Цей активний циклон 18 лютого набирає силу над Чорним морем та бере курс на Україну. В другій половині дня на західних районах України почне йти сніг, але згодом зона опадів обійме всю Черкащину.

"У ніч на 19 лютого на Черкащині прогнозуємо значний сніг, місцями хуртовини, приріст снігового покриву 10-15 см. На дорогах ожеледиця. Температура -5…-10 градусів морозу. Вдень 19 лютого циклон переміститься на Курськ і опади поступово припиняться. На дорогах та тротуарах буде слизько. Температура -1…-6 градусів морозу", — розповів Постригань.

20 лютого до України наблизиться ще один активний циклон — "Xira". Тому стабільної погоди очікувати наразі не варто. Хоч інтенсивність опадів зменшиться, періодично випадатиме помірний сніг, а температура ніччю впаде до -10. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

"Комунальним та дорожнім службам вже сьогодні потрібно готувати соляні суміші та запаси паливно-мастильних матеріалів, бо роботи найближчим часом буде чимало", — нагадує Віталій Постригань.

За даними Європейських прогностичних центрів, зимовий характер погоди, з коливаннями температур та періодичними опадами, збережеться щонайменше до кінця лютого.

Нагадаємо, що складні погодні умови та ожеледиця паралізували Львів, де через слизькі дороги утворилися затори. Небезпека торкнулася й пішоходів. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич оприлюднив відео, на якому видно, як чоловік, переходячи проїжджу частину, послизнувся і впав під автомобіль.

Раніше ми також інформували, що у 2026 році харківський бабак Тимко IV під час традиційного прогнозу побачив свою тінь. Завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник проінтерпретував цю поведінку бабака. Це означає, що весна прийде через шість тижнів.