Циклон с Балкан несет снег в Украину: какой прогноз погоды на февраль

После мощных снегопадов на Балканах, активный циклон приближается к Украине. Синоптик предупреждает о значительных снегопадах, метели и гололеде как минимум до конца февраля.

Циклонический вихрь "Wally", насыщенный влагой, 17 февраля принес сильные снегопады на Балканы, сообщил в комментарии для "Телеграфа" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. В Болгарии за четыре часа выпало около 15 сантиметров снега.

В Боснии и Герцеговине метели вызвали транспортные осложнения и временное перекрытие отдельных автомагистралей. Этот активный циклон 18 февраля набирает силу над Черным морем и берет курс на Украину. Во второй половине дня на западных районах Украины начнет идти снег, но впоследствии зона осадков обнимет всю Черкасскую область.

"В ночь на 19 февраля в Черкасской области прогнозируем значительный снег, местами метели, прирост снежного покрова 10-15 см. На дорогах гололедица. Температура -5...-10 градусов мороза. Днем 19 февраля циклон переместится на Курск и осадки постепенно прекратятся. На дорогах и тротуарах будет скользко. Температура -1...-6 градусов мороза", — рассказал Постригань.

20 февраля к Украине приблизится еще один активный циклон — "Xira". Поэтому стабильной погоды ожидать пока не стоит. Хотя интенсивность осадков уменьшится, периодически будет выпадать умеренный снег, а температура ночью упадет до -10. На дорогах будет сохраняться гололедица.

"Коммунальным и дорожным службам уже сегодня нужно готовить соляные смеси и запасы горюче-смазочных материалов, потому что работы в ближайшее время будет немало", — напоминает Виталий Постригань.

По данным Европейских прогностических центров, зимний характер погоды, с колебаниями температур и периодическими осадками, сохранится как минимум до конца февраля.

