Від штрафів до 3 років в'язниці: які покарання за коментарі в соцмережах загрожують українцям

В Україні передбачено цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за певні дописи та коментарі. В деяких випадках суди призначають до 50 000 грн компенсації, а за розпалювання ворожнечі можна отримати до 3 років тюрми.

Про те, в якому випадку українцям загрожує покарання за коментарі та дописи в соціальних мережах, юрист Євген Буліменко розповів у коментарі "РБК-Україна". За його словами, гарантована Конституцією свобода слова закінчується там, де починає порушуватися честь і гідність іншої людини — тоді постраждала сторона має право на судовий захист.

"Розміщення недостовірної інформації може мати наслідком цивільно-правову відповідальність: обов’язок спростувати дані та відшкодувати моральну і майнову шкоду", — пояснив Буліменко.

Юрист зауважив, що позивач в суді має сам довести, що опублікована в мережі інформація була неправдивою, і її поширив саме відповідач.

Які покарання за коментарі та дописи може призначити суд

Порушникам у разі доведення провини загрожують різні покарання залежно від того, що саме міститься в коментарі чи дописі:

звинувачення та наклеп (якщо когось в мережі бездоказово назвали "злодієм" чи "шахраєм") тягнуть за собою цивільний позив, наслідком залежно від рішення суду може бути спростування чи виплата моральної шкоди;

(якщо когось в мережі бездоказово назвали "злодієм" чи "шахраєм") тягнуть за собою цивільний позив, наслідком залежно від рішення суду може бути спростування чи виплата моральної шкоди; фейки про війну , провокування паніки поширенням чуток може каратися штрафом від 170 до 255 грн чи виправними роботами до одного місяця згідно зі ст. 173-1 КУпАП — це вже адміністративна відповідальність;

, провокування паніки поширенням чуток може каратися штрафом від 170 до 255 грн чи виправними роботами до одного місяця згідно зі ст. 173-1 КУпАП — це вже адміністративна відповідальність; мова ворожнечі , образи через національність, расу або релігію тягнуть за собою кримінальну відповідальність і можуть каратися позбавленням волі на термін до 3 років за ст. 161 ККУ;

, образи через національність, расу або релігію тягнуть за собою кримінальну відповідальність і можуть каратися позбавленням волі на термін до 3 років за ст. 161 ККУ; за погрози , прямі залякування фізичною розправою в коментарях можна отримати 2-5 років обмеження волі;

, прямі залякування фізичною розправою в коментарях можна отримати 2-5 років обмеження волі; заклики до заворушень і дій, що загрожують громадському порядку, також є кримінальним правопорушенням і може каратися штрафом до 850 грн чи обмеженням волі до 3 років.

Євген Буліменко також розповів про реальні випадки з судової практики. Зокрема у справі № 753/13197/18 суд зобов'язав користувача Facebook видалити допис й опублікувати рішення суду як спростування, а за рішенням суду у справі № 20/12345/20 обвинувачений видалив допис у Telegram, і з нього було стягнено 50 000 грн моральної шкоди на користь потерпілої.

Якщо недостовірна інформація була не лише опублікована в соцмережах, а й надрукована в книгах чи медіа, суд може заборонити випуск матеріалу у світ чи зупинити розповсюдження продукції, зокрема вилучити тираж для знищення.

Юрист зазначив, що видалення допису чи коментаря після фіксації позивачем (наприклад, якщо було зроблено й нотаріально завірено скриншот) не звільнить від відповідальності за завдану репутації шкоду.

