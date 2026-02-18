От штрафов до 3 лет тюрьмы: какие наказания за комментарии в соцсетях грозят украинцам

В Украине предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность за определенные посты и комментарии. В некоторых случаях суды назначают до 50 000 грн компенсации, а за разжигание вражды можно получить до 3 лет тюрьмы.

О том, в каком случае украинцам грозит наказание за комментарии и посты в социальных сетях, юрист Евгений Булименко рассказал в комментарии "РБК-Украина". По его словам, гарантированная Конституцией свобода слова заканчивается там, где начинает нарушаться честь и достоинство другого человека — тогда пострадавшая сторона имеет право на судебную защиту.

"Размещение недостоверной информации может повлечь гражданско-правовую ответственность: обязанность опровергнуть данные и возместить моральный и имущественный ущерб", — пояснил Булименко.

Юрист отметил, что истец в суде должен сам доказать, что опубликованная в сети информация была ложной, и ее распространил именно ответчик.

Какие наказания за комментарии и посты может назначить суд

Нарушителям в случае доказательства вины грозят различные наказания в зависимости от того, что именно содержится в комментарии или сообщении:

обвинения и клевета (если кого-то в сети бездоказательно назвали "вором" или "мошенником") влекут за собой гражданский иск, следствием в зависимости от решения суда может быть опровержение или выплата морального вреда;

(если кого-то в сети бездоказательно назвали "вором" или "мошенником") влекут за собой гражданский иск, следствием в зависимости от решения суда может быть опровержение или выплата морального вреда; фейки о войне , провоцирование паники распространением слухов может наказываться штрафом от 170 до 255 грн или исправительными работами до одного месяца согласно ст. 173-1 КУоАП — это уже административная ответственность;

, провоцирование паники распространением слухов может наказываться штрафом от 170 до 255 грн или исправительными работами до одного месяца согласно ст. 173-1 КУоАП — это уже административная ответственность; язык вражды , оскорбления из-за национальности, расы или религии влекут за собой уголовную ответственность и могут наказываться лишением свободы на срок до 3 лет по ст. 161 УКУ;

, оскорбления из-за национальности, расы или религии влекут за собой уголовную ответственность и могут наказываться лишением свободы на срок до 3 лет по ст. 161 УКУ; за угрозы , прямые запугивания физической расправой в комментариях можно получить 2-5 лет ограничения свободы;

, прямые запугивания физической расправой в комментариях можно получить 2-5 лет ограничения свободы; призывы к беспорядкам и действиям, угрожающим общественному порядку, также являются уголовным правонарушением и могут наказываться штрафом до 850 грн или ограничением свободы до 3 лет.

Евгений Булименко также рассказал о реальных случаях из судебной практики. В частности, по делу № 753/13197/18 суд обязал пользователя Facebook удалить сообщение и опубликовать решение суда как опровержение, а по решению суда по делу № 20/12345/20 обвиняемый удалил сообщение в Telegram, и с него было взыскано 50 000 грн морального вреда в пользу потерпевшей.

Если недостоверная информация была не только опубликована в соцсетях, но и напечатана в книгах или медиа, суд может запретить выпуск материала в свет или остановить распространение продукции, в частности изъять тираж для уничтожения.

Юрист отметил, что удаление поста или комментария после фиксации истцом (например, если был сделан и нотариально заверен скриншот) не освободит от ответственности за нанесенный репутации ущерб.

