Залишилися дві найхолодніші ночі: Діденко попередила про морози в Україні у вихідні (мапа)
У цей вікенд українців ще трохи покусають морози, та з наступного тижня вже відчується дихання весни. Проте потепління принесе опади й тумани.
Прогноз погоди в Україні на найближчі дні синоптикиня Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, у найближчій перспективі українцям залишилося пережити дві найхолодніші ночі.
Погода в Україні 21 лютого
Вночі ще пару днів термометр показуватиме -10…-16 градусів. У південній частині країни в неділю та на заході — від -2 до -6.
У суботній день мороз буде помірним, близько -2…-7.
"Антициклон не допустить багато опадів вихідними. Винятки: у суботу на півдні Одещини мокрий сніг та дощ, у неділю — переважно дощ в західних областях. І все", — зазначила метеорологиня.
Погода в Україні 22 лютого
За словами Діденко, з неділі в Україні "вже запахне березневою тенденцією". Очікується температура повітря від -3 до +4.
"Безсила вже зима", — зазначила синоптикиня.
Погода у Києві
Києву залишилося пережити ще дві морозні ночі: в суботу вночі буде до -15, вдень близько -5. Наступна ніч також буде морозною — до -12, а вдень прогнозується до -1.
Суботні день порадує сонцем, а в неділю небо вкриють хмари, які, втім, не принесуть істотних опадів.
Також синоптикиня додала метеограму на найближчі дні, яка обіцяє стабільну та теплу погоду у Києві.
"Потепління супроводжуватиметься опадами, туманами, але ми не проти", — додала фахівчиня.
Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповідав, що сніг несе на українську територію циклон із Балкан.
Також фахівці попереджали, що навесні українським регіонам загрожують масштабні повені через танення великої кількості снігу.