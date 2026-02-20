Остались две самые холодные ночи: Диденко предупредила о морозах в Украине в выходные (карта)

В этот уикенд украинцев еще немного покусают морозы, но со следующей недели уже почувствуется дыхание весны. Однако потепление принесет осадки и туманы.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей странице в Facebook. По ее словам, в ближайшей перспективе украинцам осталось пережить две самые холодные ночи.

Погода в Украине 21 февраля

Ночью еще пару дней термометр будет показывать -10...-16 градусов. В южной части страны в воскресенье и на западе — от -2 до -6.

В субботний день мороз будет умеренным, около -2...-7.

"Антициклон не допустит много осадков на выходных. Исключения: в субботу на юге Одесской области мокрый снег и дождь, в воскресенье — преимущественно дождь в западных областях. И все", — отметила метеоролог.

Прогноз "Укргидрометцентра" на 21 февраля Фото: скриншот

Погода в Украине 22 февраля

По словам Диденко, с воскресенья в Украине "уже запахнет мартовской тенденцией". Ожидается температура воздуха от -3 до +4.

"Бессильная уже зима", — отметила синоптик.

Прогноз "Укргидрометцентра" на 22 февраля Фото: скриншот

Погода в Киеве

Киеву осталось пережить еще две морозные ночи: в субботу ночью будет до -15, днем около -5. Следующая ночь также будет морозной — до -12, а днем прогнозируется до -1.

Субботний день порадует солнцем, а в воскресенье небо укроют облака, которые, впрочем, не принесут существенных осадков.

Также синоптик добавила метеограмму на ближайшие дни, которая обещает стабильную и теплую погоду в Киеве.

Прогноз погоды для Киева на ближайшие дни Фото: Наталка Діденко

"Потепление будет сопровождаться осадками, туманами, но мы не против", — добавила специалист.

Напомним, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что снег несет на украинскую территорию циклон с Балкан.

Также специалисты предупреждали, что весной украинским регионам грозят масштабные наводнения из-за таяния большого количества снега.