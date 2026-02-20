Остались две самые холодные ночи: Диденко предупредила о морозах в Украине в выходные (карта)
В этот уикенд украинцев еще немного покусают морозы, но со следующей недели уже почувствуется дыхание весны. Однако потепление принесет осадки и туманы.
Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей странице в Facebook. По ее словам, в ближайшей перспективе украинцам осталось пережить две самые холодные ночи.
Погода в Украине 21 февраля
Ночью еще пару дней термометр будет показывать -10...-16 градусов. В южной части страны в воскресенье и на западе — от -2 до -6.
В субботний день мороз будет умеренным, около -2...-7.
"Антициклон не допустит много осадков на выходных. Исключения: в субботу на юге Одесской области мокрый снег и дождь, в воскресенье — преимущественно дождь в западных областях. И все", — отметила метеоролог.
Погода в Украине 22 февраля
По словам Диденко, с воскресенья в Украине "уже запахнет мартовской тенденцией". Ожидается температура воздуха от -3 до +4.
"Бессильная уже зима", — отметила синоптик.
Погода в Киеве
Киеву осталось пережить еще две морозные ночи: в субботу ночью будет до -15, днем около -5. Следующая ночь также будет морозной — до -12, а днем прогнозируется до -1.
Субботний день порадует солнцем, а в воскресенье небо укроют облака, которые, впрочем, не принесут существенных осадков.
Также синоптик добавила метеограмму на ближайшие дни, которая обещает стабильную и теплую погоду в Киеве.
"Потепление будет сопровождаться осадками, туманами, но мы не против", — добавила специалист.
Напомним, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что снег несет на украинскую территорию циклон с Балкан.
Также специалисты предупреждали, что весной украинским регионам грозят масштабные наводнения из-за таяния большого количества снега.