Службовці в запасі СБУ: Железняк розповів, хто є власниками анонімних Telegram-каналів України

Місяць тому народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, у якому йшлося про те, хто є власниками деяких найбільших анонімних Telegram-каналів України. В новому розслідуванні він стверджує, що їх курує СБУ.

"Після нашого розслідування про анонімні Telegram-канали, які атакували НАБУ та САП, залишилось одне питання: а що з бронюванням їхніх ймовірних власників? Ми перевірили – і, схоже, знайшли не лише "бронь", а й кураторів цієї сітки", — написав Ярослав Железняк.

Розслідування Ярослава Железняка

У матеріалі згадуються канали "Інсайдер", "Україна Сейчас", "Реальна війна", "Україна Online" та Times of Ukraine. Железняк стверджує, що захист власників цих ресурсів нібито здійснює Служба безпеки України.

За словами Железняка, власниками вищезазначених каналів є: Times of Ukraine – Олег Арутюнянц; "Україна Online" – Богдан Тимощук; "Інсайдер" – Андрій Сахаров; "Україна Сейчас" – В’ячеслав Мішалов; "Реальна війна" – Вадим Климовець. У розслідуванні він наголошує, що саме ці особи, за його словами, отримують "охорону" з боку СБУ, зокрема через окремі департаменти та представників відомства.

"В'ячеслав Мішалов має бронь на власному підприємстві. Вадим Климовець – не служить за станом здоров'я. Ще трьох осіб зняли з військового обліку за дуже специфічною процедурою, доступною лише спецслужбам", - написав Железняк, зазначивши, що в "ГУР і СЗР їх немає. Зате вони знайшлися в СБУ": "Заброньовані як службовці в запасі у 2024-му. Ймовірно через один із департаментів – захисту нацдержавності".

"Серед таких "спецагентів": Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук та Андрій Сахаров. Саме їх джерела називають власниками Times of Ukraine, Україна Online та INSIDER UA. Ось такий фронт роботи - пости для Банкової, медійні атаки на НАБУ/САП і піар СБУ", - зазначив Ярослав Железняк, зазначивши, що вже готує запит до СБУ.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Железняк підкреслює, що натяки на співпрацю з СБУ простежуються в постах цих Telegram-каналів: вони висвітлюють події раніше за офіційне підтвердження служби безпеки та активно публікують новини, які прихильно ставлять до дій СБУ, і сама структура – дуже популярна в їхніх матеріалах.

"Вони згадуються більше, ніж 2 000 разів. І завжди в позитивному контексті. Немає жодного іншого державного органу, про який так часто пишуть на цих каналах. Єдиний, хто їх випереджає, це президент України", - каже Железняк.

Він також припустив як СБУ "опікується" власниками каналів. Перша версія пов’язана з Департаментом кібербезпеки, який раніше очолював Ілля Вітюк – його часто згадували як причетного до Telegram-каналів. За словами Железняка, ДКБ нібито неформально керує радіотехнічним підрозділом ЗСУ, де раніше служили Тимощук і Сахаров. Однак сама служба, за його словами, може не проходити такої перевірки, і це пояснює, чому вони з’являються в інформаційному полі каналах на користь певних меседжів.

Інша версія стверджує, що анонімні канали підконтрольні Департаменту захисту національної державності СБУ – тій ланці, яка раніше відстежувала журналістів Bihus.Info. За словами Железняка, саме цей департамент звинувачують у атаках на НАБУ, САП та Центр протидії корупції. Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов також згадував про подібні випадки.

Депутат зазначає, що обидва департаменти могли зацікавитися створенням і підтримкою цих сіток анонімних Telegram-каналів, зокрема і для бронювання власників від військової служби. Також обидві версії, за його словами, можуть говорити про спільну взаємодію для продажу і розповсюдження певних меседжів, включаючи фінансові мотиви та бронювання від армії.

За його словами, ці Telegram-канали існують нібито завдяки замовним постам ("джинсі"): "публікації коштують від 2 до 4 тисяч доларів", тоді як політичні замовлення – ще дорожчі. На офіційних рахунках каналів таких грошей немає, що привернуло увагу Бюро економічної безпеки та стало підставою для розслідування.

"І так само постає питання, куди, кому і на що йдуть гроші, які все ж таки ці канали хоч і неофіційно, але заробляють. Можливо, в цьому напрямку можна шукати теж додаткові джерела незаконного збагачення деяких високопосадовців СБУ", - каже Железняк.

У підсумку він зазначає, що анонімні Telegram-канали активно атакують критиків влади, а їхній вплив може узгоджуватися з офіційною позицією СБУ. І наголошує, що не дуже добре для іміджу України.

"В світі відома лише одна країна, в якій Telegram керують спецслужби. Вона, на жаль, наш сусід і знаходиться на східному фронті. І це, м'яко кажучи, не найкращий приклад для наслідування, тим більше, коли ми говоримо про Україну як демократичну, з вільними медіа і де спецслужби мають займатися своєю роботою, а не керувати ось такою медійкою. Ще і за гроші", — резюмував Железняк.

СБУ та Telegram-канали про які розповідав Ярослав Железняк поки не коментували його розслідування.

