Служащие в запасе СБУ: Железняк рассказал, кто является владельцами анонимных Telegram-каналов Украины

Месяц назад народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о том, кто является владельцами некоторых крупнейших анонимных Telegram-каналов Украины. В новом расследовании он утверждает, что их курирует СБУ.

"После нашего расследования об анонимных Telegram-каналах, которые атаковали НАБУ и САП, остался один вопрос: а что с бронированием их вероятных владельцев? Мы проверили — и, похоже, нашли не только "бронь", но и кураторов этой сетки", — написал Ярослав Железняк.

Расследование Ярослава Железняка

В материале упоминаются каналы "Инсайдер", "Украина Сейчас", "Реальная война", "Украина Online" и Times of Ukraine. Железняк утверждает, что защиту владельцев этих ресурсов якобы осуществляет Служба безопасности Украины.

По словам Железняка, владельцами вышеупомянутых каналов являются: Times of Ukraine — Олег Арутюнянц; "Украина Online" — Богдан Тимощук; "Инсайдер" — Андрей Сахаров; "Украина Сейчас" — Вячеслав Мишалов; "Реальная война" — Вадим Климовец. В расследовании он отмечает, что именно эти лица, по его словам, получают "охрану" со стороны СБУ, в частности через отдельные департаменты и представителей ведомства.

"Вячеслав Мишалов имеет бронь на собственном предприятии. Вадим Климовец — не служит по состоянию здоровья. Еще трех человек сняли с воинского учета по очень специфической процедуре, доступной только спецслужбам", — написал Железняк, отметив, что в "ГУР и СВР их нет. Зато они нашлись в СБУ": "Забронированы как служащие в запасе в 2024-м. Вероятно из-за одного из департаментов — защиты нацгосударственности".

"Среди таких "спецагентов": Олег Арутюнянц, Богдан Тимощук и Андрей Сахаров. Именно их источники называют владельцами Times of Ukraine, Украина Online и INSIDER UA. Вот такой фронт работы — посты для Банковой, медийные атаки на НАБУ/САП и пиар СБУ", — отметил Ярослав Железняк, отметив, что уже готовит запрос в СБУ.

Ответ СБУ на запрос Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Железняк подчеркивает, что намеки на сотрудничество с СБУ прослеживаются в постах этих Telegram-каналов: они освещают события раньше официального подтверждения службы безопасности и активно публикуют новости, которые благосклонно относятся к действиям СБУ, и сама структура — очень популярна в их материалах.

"Они упоминаются более 2 000 раз. И всегда в положительном контексте. Нет ни одного другого государственного органа, о котором так часто пишут на этих каналах. Единственный, кто их опережает, это президент Украины", — говорит Железняк.

Он также предположил как СБУ "опекает" владельцев каналов. Первая версия связана с Департаментом кибербезопасности, который ранее возглавлял Илья Витюк — его часто упоминали как причастного к Telegram-каналам. По словам Железняка, ДКБ якобы неформально руководит радиотехническим подразделением ВСУ, где ранее служили Тимощук и Сахаров. Однако сама служба, по его словам, может не проходить такой проверки, и это объясняет, почему они появляются в информационном поле каналах в пользу определенных месседжей.

Другая версия утверждает, что анонимные каналы подконтрольны Департаменту защиты национальной государственности СБУ — тому звену, которое ранее отслеживало журналистов Bihus.Info. По словам Железняка, именно этот департамент обвиняют в атаках на НАБУ, САП и Центр противодействия коррупции. Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов также упоминал о подобных случаях.

Депутат отмечает, что оба департамента могли заинтересоваться созданием и поддержкой этих сетей анонимных Telegram-каналов, в том числе и для бронирования владельцев от военной службы. Также обе версии, по его словам, могут говорить о совместном взаимодействии для продажи и распространения определенных месседжей, включая финансовые мотивы и бронирование от армии.

По его словам, эти Telegram-каналы существуют якобы благодаря заказным постам ("джинсе"): "публикации стоят от 2 до 4 тысяч долларов", тогда как политические заказы — еще дороже. На официальных счетах каналов таких денег нет, что привлекло внимание Бюро экономической безопасности и стало основанием для расследования.

"И так же возникает вопрос, куда, кому и на что идут деньги, которые все же эти каналы хоть и неофициально, но зарабатывают. Возможно, в этом направлении можно искать тоже дополнительные источники незаконного обогащения некоторых высокопоставленных чиновников СБУ", — говорит Железняк.

В итоге он отмечает, что анонимные Telegram-каналы активно атакуют критиков власти, а их влияние может согласовываться с официальной позицией СБУ. И отмечает, что не очень хорошо для имиджа Украины.

"В мире известна только одна страна, в которой Telegram управляют спецслужбы. Она, к сожалению, наш сосед и находится на восточном фронте. И это, мягко говоря, не лучший пример для подражания, тем более, когда мы говорим об Украине как демократической, со свободными медиа и где спецслужбы должны заниматься своей работой, а не управлять вот такой медийкой. Еще и за деньги", — резюмировал Железняк.

СБУ и Telegram-каналы о которых рассказывал Ярослав Железняк пока не комментировали его расследование.

