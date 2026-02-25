Прокурору, який збив дитину на смерть оголосили підозру: нові подробиці ДТП на Львівщині

На Львівщині прокурору Шептицької окружної прокуратури оголосили підозру у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, внаслідок якої загинула неповнолітня дівчина.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook. Зокрема він зауважив, що розслідування ДТП перебуває на його особистому контролі. Наразі дії прокурора кваліфікували за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі травми.

Щоб забезпечити об’єктивність розслідування, справу передали Генеральній інспекції Офісу Генпрокурора. Через те, що в аварії загинула дівчина, а її молодший брат постраждав, до групи слідчих залучили представника Департаменту захисту прав дітей.

"Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади. Я завжди повторюю: закон є однаковим для всіх", — написав Кравченко.

Смертельна ДТП на Львівщині: що про це відомо

Нагадаємо, що, за даними Державного бюро розслідувань (ДБР), поблизу Львова сталася смертельна ДТП за участю прокурора. У аварії загинула 14-річна дівчина, а її 10-річний брат отримав травми та був госпіталізований.

За інформацією ДБР, подія сталася близько 19:00 24 лютого 2026 року поблизу села Смереків Львівського району. Діти переходили дорогу по пішохідному переходу, коли їх збив автомобіль, яким керував 25-річний працівник Шептицької окружної прокуратури Львівської області.

"Під час перевірки ознак алкогольного сп'яніння у водія не вийшли. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що цього ж вечора Фокус писав, що водій легкового автомобіля здійснив наїзд на двох дітей у темну пору доби на пішохідному переході. Тоді ж Руслан Кравченко заявив, що провадження цієї справи він взяв під особистий контроль.

Також у 2025 році, повідомлялося, що у Прилуках поліцейське авто на регульованому пішохідному переході наїхало на двох людей. Внаслідок цієї події загинула дитина, а ще її мати отримала травми.