Прокурору, который сбил ребенка насмерть объявили подозрение: подробности ДТП во Львовской области

Во Львовской области прокурору Шептицкой окружной прокуратуры объявили подозрение в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на своей странице в Facebook. В частности он отметил, что расследование ДТП находится на его личном контроле. Сейчас действия прокурора квалифицировали по статье 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжелые травмы.

Чтобы обеспечить объективность расследования, дело передали Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора. Из-за того, что в аварии погибла девушка, а ее младший брат пострадал, к группе следователей привлекли представителя Департамента защиты прав детей.

"Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности. Я всегда повторяю: закон одинаков для всех", — написал Кравченко.

Смертельное ДТП во Львовской области: что об этом известно

Напомним, что, по данным Государственного бюро расследований (ГБР), вблизи Львова произошло смертельное ДТП с участием прокурора. В аварии погибла 14-летняя девушка, а ее 10-летний брат получил травмы и был госпитализирован.

По информации ГБР, происшествие произошло около 19:00 24 февраля 2026 года вблизи села Смереков Львовского района. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль, которым управлял 25-летний работник Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области.

"Во время проверки признаков алкогольного опьянения у водителя не вышли. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 УК Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что этим же вечером Фокус писал, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух детей в темное время суток на пешеходном переходе. Тогда же Руслан Кравченко заявил, что производство этого дела он взял под личный контроль.

Также в 2025 году, сообщалось, что в Прилуках полицейское авто на регулируемом пешеходном переходе наехало на двух человек. В результате этого происшествия погиб ребенок, а еще его мать получила травмы.