Носить ім'я росіянина: як у метро Києва з'явилася "примарна" станція (фото)

Будівництво однієї зі станцій Київського метрополітену, названої на честь російського письменника-революціонера Олександра Герцена, закинули на ранніх етапах. Нині працівники метро використовують її в технічних цілях.

Про "секретну" станцію метро Києва пише 26 лютого "Телеграф". Вона розташована на зеленій гілці, між станціями "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

Журналісти розповіли, що будувати станцію "Герцена" почали у 1990-х роках, а планувалося будівництво ще з 70-х. За словами авторів матеріалу, затримка могла статися через те, що деякі підприємства згортали потужності в умовах кризи, і створення станції лише в промислових цілях стало невигідним.

Тунель недобудованої станції у Київському метрополітені використовують у технічних цілях Фото: Телеграф

Станцію "Герцена" планували відкрити у 2000-х роках, як і "Дорогожичі", проте ще на ранніх етапах будівництво закинули. Встигли лише прокопати вентиляційну шахту, яка виходить надвір, але ані вестибюля, ані зали станція так і не отримала.

В тунелі встановили металічну платформу та декілька технічних вузлів.

Тунель станції Герцена у Київському метрополітені Фото: Телеграф

Платформу сьогодні викорстовують як евакуаційні містки — з її допомогою в разі потреби виводять пасажирів з поїздів на поверхню. Також "станцію-привида" використовуть співробітники метрополітену в технічних цілях.

Недобудова розташована на Сирецько-Печерській лінії метро Києва. Недобудований тунель знаходиться між станціями "Дорогожичі" та "Лук'янівська", але пасажирам з вікна вагона помітити його непросто.

Як станція "Герцена" мала виглядати за задумом проєктувальників Фото: Телеграф

Журналісти розповіли, що на етапі закладання та затвердження проєкту будівництва станція мала назву "Інститут Автоматики". Потім у документації з'явилася назва "Загорівська", а ще пізніше — "Герцена". Найімовірніше, остання назва походила від вулиці, що знаходилася поруч.

Станція "Герцена" мала бути розташована на зеленій гілці Фото: Телеграф

