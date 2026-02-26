Носить ім'я росіянина: як у метро Києва з'явилася "примарна" станція (фото)
Будівництво однієї зі станцій Київського метрополітену, названої на честь російського письменника-революціонера Олександра Герцена, закинули на ранніх етапах. Нині працівники метро використовують її в технічних цілях.
Про "секретну" станцію метро Києва пише 26 лютого "Телеграф". Вона розташована на зеленій гілці, між станціями "Дорогожичі" та "Лук'янівська".
Журналісти розповіли, що будувати станцію "Герцена" почали у 1990-х роках, а планувалося будівництво ще з 70-х. За словами авторів матеріалу, затримка могла статися через те, що деякі підприємства згортали потужності в умовах кризи, і створення станції лише в промислових цілях стало невигідним.
Станцію "Герцена" планували відкрити у 2000-х роках, як і "Дорогожичі", проте ще на ранніх етапах будівництво закинули. Встигли лише прокопати вентиляційну шахту, яка виходить надвір, але ані вестибюля, ані зали станція так і не отримала.
В тунелі встановили металічну платформу та декілька технічних вузлів.
Платформу сьогодні викорстовують як евакуаційні містки — з її допомогою в разі потреби виводять пасажирів з поїздів на поверхню. Також "станцію-привида" використовуть співробітники метрополітену в технічних цілях.
Недобудова розташована на Сирецько-Печерській лінії метро Києва. Недобудований тунель знаходиться між станціями "Дорогожичі" та "Лук'янівська", але пасажирам з вікна вагона помітити його непросто.
Журналісти розповіли, що на етапі закладання та затвердження проєкту будівництва станція мала назву "Інститут Автоматики". Потім у документації з'явилася назва "Загорівська", а ще пізніше — "Герцена". Найімовірніше, остання назва походила від вулиці, що знаходилася поруч.
