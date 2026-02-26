Носит имя россиянина: как в метро Киева появилась "призрачная" станция (фото)

Строительство одной из станций Киевского метрополитена, названной в честь российского писателя-революционера Александра Герцена, забросили на ранних этапах. Сейчас работники метро используют ее в технических целях.

О "секретной" станции метро Киева пишет 26 февраля "Телеграф". Она расположена на зеленой ветке, между станциями "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Журналисты рассказали, что строить станцию "Герцена" начали в 1990-х годах, а планировалось строительство еще с 70-х. По словам авторов материала, задержка могла произойти из-за того, что некоторые предприятия сворачивали мощности в условиях кризиса, и создание станции только в промышленных целях стало невыгодным.

Тоннель недостроенной станции в Киевском метрополитене используют в технических целях Фото: Телеграф

Станцию "Герцена" планировали открыть в 2000-х годах, как и "Дорогожичи", однако еще на ранних этапах строительство забросили. Успели только прокопать вентиляционную шахту, которая выходит на улицу, но ни вестибюля, ни зала станция так и не получила.

Відео дня

В тоннеле установили металлическую платформу и несколько технических узлов.

Тоннель станции Герцена в Киевском метрополитене Фото: Телеграф

Платформу сегодня используют как эвакуационные мостики — с ее помощью в случае необходимости выводят пассажиров из поездов на поверхность. Также "станцию-призрака" используют сотрудники метрополитена в технических целях.

Недострой расположен на Сырецко-Печерской линии метро Киева. Недостроенный тоннель находится между станциями "Дорогожичи" и "Лукьяновская", но пассажирам из окна вагона заметить его непросто.

Как станция "Герцена" должна была выглядеть по замыслу проектировщиков Фото: Телеграф

Журналисты рассказали, что на этапе закладки и утверждения проекта строительства станция называлась "Институт Автоматики". Затем в документации появилось название "Загоровская", а еще позже — "Герцена". Вероятнее всего, последнее название происходило от улицы, которая находилась рядом.

Станция "Герцена" должна была быть расположена на зеленой ветке Фото: Телеграф

Напомним, 20 февраля СМИ рассказывали о станции-призраке в метро Киева, где не останавливаются поезда. Расположенная на Сырецко-Печерской линии между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской" станция "Львовские ворота" остается недостроенной уже более 20 лет.

Из-за аварийных отключений света 31 января почти 500 пассажиров застряли в тоннелях метро в Киеве за километр от станции — их выводили спасатели.