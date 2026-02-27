"Зима завершується": Діденко розповіла, де в Україні на вихідних буде +13 (мапа)

Перший день весни принесе українцям відчутне потепління: на заходу у вікенд повітря може прогрітися до +13 градусів. При цьому на півдні буде свіжіше.

Прогноз погоди в Україні на вихідні Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Вона оголосила про наближення весняного тепла.

"Зима завершується! Ми якраз цими вихідними підсадимо її на оті височезні вагонні східці та одразу подамо руку весні, яка випурхне до нас в неділю", — написала синоптикиня.

За її словами, погода в Україні найближчими днями порадує сонцем, а за справжнім "запахом весни" можна поїхати на вихідні у західні чи південні області, де впродовж дня очікується +10…+13.

"Причому у суботу навіть на півдні буде свіжіше, ніж на заході", — зазначила Діденко.

На решті української території в денні години можна чекати 0…+6, а вночі ще можливі невеликі морози.

В останній день зими та антициклон принесе суху та сонячну погоду в Україну, яка протримається певний час.

"Тому мають вийти гарними селфі наших блідих, авітамінозних, але усміхнених облич, веселих струмків із-під снігу, жвавіших ворон та горобців, pre-party-зелених листочків та яскравого полум'я, коли ми будемо палити в дворах та на площах опудала сильного морозу, вредної ожеледиці та ще деяких небажаних спогадів минулої зими", — написала метеорологиня.

Погода в Україні у вихідні: прогноз "Укргідрометцентру"

За прогнозом "Укргідрометцентру", в останній день лютого температура повітря в середньому очікується від -4 вночі до +2 вдень, на заході — до +10.

Мапа погоди в Україні 28 лютого Фото: скриншот

На старті весни до +13 можуть відчути жителі Закарпатської області, а загалом по всіх регіонах прогнозується в середньому -2 в нічний час і +4…+8 у денний.

Мапа погоди в Україні 1 березня Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 лютого через ожеледицю у Києві та передмісті сталося кілька аварій.

Гідрологи та екологи попереджали, що через різке танення снігу та опади українським регіонам навесні загрожують масштабні повені.