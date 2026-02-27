"Зима завершается": Диденко рассказала, где в Украине на выходных будет +13 (карта)

Первый день весны принесет украинцам ощутимое потепление: на западе в уикенд воздух может прогреться до +13 градусов. При этом на юге будет свежее.

Прогноз погоды в Украине на выходные Наталка Диденко опубликовала на своей странице в Facebook. Она объявила о приближении весеннего тепла.

"Зима завершается! Мы как раз в эти выходные подсадим ее на те высокие вагонные ступени и сразу подадим руку весне, которая выпорхнет к нам в воскресенье", — написала синоптик.

По ее словам, погода в Украине в ближайшие дни порадует солнцем, а за настоящим "запахом весны" можно поехать на выходные в западные или южные области, где в течение дня ожидается +10...+13.

"Причем в субботу даже на юге будет свежее, чем на западе", — отметила Диденко.

На остальной украинской территории в дневные часы можно ждать 0...+6, а ночью еще возможны небольшие морозы.

В последний день зимы и антициклон принесет сухую и солнечную погоду в Украину, которая продержится некоторое время.

"Поэтому должны получиться хорошими селфи наших бледных, авитаминозных, но улыбающихся лиц, веселых ручьев из-под снега, живых ворон и воробьев, pre-party-зеленых листочков и яркого пламени, когда мы будем жечь во дворах и на площадях чучела сильного мороза, вредного гололеда и еще некоторых нежелательных воспоминаний прошлой зимы", — написала метеоролог.

Погода в Украине в выходные: прогноз "Укргидрометцентра"

По прогнозу "Укргидрометцентра", в последний день февраля температура воздуха в среднем ожидается от -4 ночью до +2 днем, на западе — до +10.

На старте весны до +13 могут ощутить жители Закарпатской области, а в целом по всем регионам прогнозируется в среднем -2 в ночное время и +4...+8 в дневное.

Напомним, 24 февраля из-за гололеда в Киеве и пригороде произошло несколько аварий.

Гидрологи и экологи предупреждали, что из-за резкого таяния снега и осадков украинским регионам весной грозят масштабные наводнения.