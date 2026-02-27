Заіскрив на ходу: у Києві під час руху загорівся трамвай (відео)

У Києві на вулиці Кирилівській на Подолі під час руху загорівся трамвай.

За попередніми даними, загоряння сталося на даху електротранспорту. Як видно на кадрах, опублікованих Telegram-каналом "Київ оперативний", вогонь виник на даху трамвая в районі пантографа (струмоприймача).

О 13:30 "Київпастранс" поінформував киян про затримку на Кирилівській руху трамваїв № 11, 12, 16, 19.

У столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що загоряння трамвая сталося на проїжджій частині. Наразі пожежу локалізовано на площі п'ять квадратних метрів. Про постраждалих інформації немає.

Із 26 лютого в Києві почали частково відновлювати рух електротранспорту на правому березі Дніпра.

Водночас відновити рух електротранспорту на лівому березі столиці поки що не можуть — це станеться після подальшого поліпшення ситуації в енергосистемі та за умови, що інфраструктура не отримає нових ушкоджень унаслідок російських обстрілів. Тож на лівий берег Києва тимчасово перекинуть більше автобусів, які вивільняться внаслідок запуску тролейбусних і трамвайних маршрутів.

Через масштабні обстріли енергооб'єктів у любому у Києві було паралізовано роботу електротранспорту. Жителі столиці були змушені користуватися наземним міським транспортом, часто стикаючись із проблемами переповнених автобусів і маршруток. Час очікувань транспорту становив до години.

Також через вимушену зупинку поїздів у тунелях опинилося майже півтисячі пасажирів. Тож їх довелося евакуювати через тунелі.

