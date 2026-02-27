Заискрил на ходу: в Киеве во время движения загорелся трамвай (видео)

В Киеве на улице Кирилловской на Подоле во время движения загорелся трамвай.

По предварительным данным, возгорание произошло на крыше электротранспорта. Как видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Киев оперативный", огонь возник на крыше трамвая в районе пантографа (токоприемника).

В 13:30 "Киевпастранс" проинформировал киевлян о задержке на Кирилловской движения трамваев № 11, 12, 16, 19.

В столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание трамвая произошло на проезжей части. На данный момент пожар локализован на площади пять квадратных метров. О пострадавших информации нет.

С 26 февраля в Киеве начали частично восстанавливать движение электротранспорта на правом берегу Днепра.

В то же время, восстановить движение электротранспорта на левом берегу столицы пока не могут — это произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии, что инфраструктура не получит новых повреждений в результате российских обстрелов. Поэтому на левый берег Киева временно перебросят больше автобусов, которые высвободятся в результате запуска троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Из-за масштабных обстрелов энергообъектов в феврале в Киеве была парализована работа электротранспорта. Жители столицы были вынуждены пользоваться наземным городским транспортом, часто сталкиваясь с проблемами переполненных автобусов и маршруток. Время ожиданий транспорта составляло до часа.

Также из-за вынужденной остановки поездов в тоннелях оказалось почти полтысячи пассажиров. Поэтому их пришлось эвакуировать через тоннели.

