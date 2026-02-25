В Киеве частично восстанавливают движение электротранспорта: какие маршруты запустят

С 26 февраля в Киеве начинают постепенно восстанавливать движение общественного электротранспорта. Перечень маршрутов уже известен.

Столичные трамваи и троллейбусы с завтрашнего дня, 26 февраля, начнут курсировать на правом берегу Днепра. Об этом сообщает официальный портал Киева, ссылаясь на информацию от Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, восстанавливается движение таких маршрутов троллейбусов:

№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамваи в Киеве начнут курсировать по таким маршрутам:

№№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Кроме того, возобновит работу ряд автобусных маршрутов, которые временно не действовали:

№№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Сообщается, что вернуть троллейбусы и трамваи на правом берегу Киева позволило улучшение ситуации в энергосистеме Украины и увеличение лимитов электроснабжения.

В то же время, восстановить движение электротранспорта на левом берегу столицы пока не могут — это произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии, что инфраструктура не получит новых повреждений в результате российских обстрелов. Поэтому на левый берег Киева временно перебросят больше автобусов, которые высвободятся в результате запуска троллейбусных и трамвайных маршрутов.

