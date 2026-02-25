У Києві частково відновлюють рух електротранспорту: які маршрути запустять

Із 26 лютого в Києві починають поступово відновлювати рух громадського електротранспорту. Перелік маршрутів уже відомий.

Столичні трамваї та тролейбуси із завтрашнього дня, 26 лютого, почнуть курсувати на правому березі Дніпра. Про це повідомляє офіційний портал Києва, посилаючись на інформацію від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Опитування Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року? Опитування відкрите до Так, потрібно продовжити розвиток "зеленого" транспорту в Україні Ні, пільги скорочують надходження до бюджету під час війни Повернути пільги тільки для недорогих бюджетних моделей, нульове розмитнення електричних Porsche і Rolls-Royce - це перебір Голосувати

Зокрема, відновлюється рух таких маршрутів тролейбусів:

№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамваї в Києві почнуть курсувати за такими маршрутами:

№№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Важливо

Елітна "маршрутка": в Україні продається рідкісний автобус ЗІЛ "Юність" за $150 000 (фото)

Крім того, відновить роботу низка автобусних маршрутів, які тимчасово не діяли:

№№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Повідомляється, що повернути тролейбуси та трамваї на правому березі Києва дозволило покращення ситуації в енергосистемі України та збільшення лімітів електропостачання.

Відео дня

Водночас, відновити рух електротранспорту на лівому березі столиці наразі не можуть — це відбудеться після подальшого поліпшення ситуації в енергосистемі й за умови, що інфраструктура не отримає нових ушкоджень внаслідок російських обстрілів. Тому на лівий берег Києва тимчасово перекинуть більше автобусів, які вивільняться внаслідок запуску тролейбусних та трамвайних маршрутів.

До речі, нещодавно перший автобус ЛАЗ відсвяткував своє 70-річчя.

Також Фокус писав, що в Україні з'являться незвичні 25-метрові тролейбуси з дизелем.