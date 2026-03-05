Дороги майже немає: очевидці зафіксували величезні ями на трасі Київ-Харків біля Лубен

Головним болем українських автовласників стали не лише ціни на пальне, які зростають щодня, а й катастрофічний стан доріг після зими.

Статистику "найубитіших" ділянок доріг поповнив відрізок на міжнародній трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський біля міста Лубни в Полтавській області, кадри якої публікують у соцмережах очевидці.

Як видно на записі, деякі ями настільки великі та глибокі, що їх майже нереально об'їхати.

Крім того, водії ризикують порізати колеса об гострі краї вибоїн, тому рух на таких ділянках максимально повільний.

За словами автовласниці Валентини, особливо складна ситуація на поворотах траси, де автомобілі буквально перекочуються через ями. Величезні ями, каже вона, — і в напрямку Києва, і в напрямку Полтави.

Зазначимо, що ще п'ять років тому ділянка траси, прокладена в обхід Лубен, вважалася однією з найкращих в Україні. Дорога має по дві смуги в кожному напрямку і раніше могла похизуватися гарним асфальтовим покриттям та відбійниками, однак цього року, як на більшості великих автомагістралей, асфальт пішов замість зі снігом, а частину відбійника буквально знесено.

Раніше про подібну ситуацію інформували водії на трасах Київ-Одеса, де нарахували 345 ям, Харків-Полтава, Житомирській та інших.

Стан доріг в Україні: коли ситуація покращиться

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в розмові з Фокусом визнає: після завершення зими ситуація на дорогах державного значення стала критичною.

За його словами, разом зі снігом і льодом з багатьох ділянок буквально "зійшов" і асфальт. На ключових трасах, які сьогодні забезпечують основну логістику країни, з'явилися великі вибоїни, що ускладнюють рух і створюють ризики для транспорту.

Водночас, зазначає депутат, фінансування галузі на 2026 рік не відповідає масштабам проблеми. Для ремонту потрібно 52 млрд грн, а в бюджеті передбачено лише близько 13 млрд.

4 березня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділить додаткові кошти з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів доріг у прифронтових регіонах і доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин констатує, що близько 10-11 мільйонів квадратних метрів доріг потребують ремонту.