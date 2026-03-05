Дороги почти нет: очевидцы зафиксировали огромные ямы на трассе Киев-Харьков возле Лубнов

Головной болью украинских автовладельцев стали не только цены на топливо, которые растут ежедневно, но и катастрофическое состояние дорог после зимы.

Статистику самых "убитых" участков дорог пополнил отрезок на международной трассе М-03 Киев — Харьков – Довжанский возле города Лубны в Полтавской области, кадры которой публикуют в соцсетях очевидцы.

Как видно на записи, некоторые ямы настолько большие и глубокие, что их почти нереально объехать.

Кроме того, водители рискуют порезать колеса об острые края выбоин, поэтому движение на таких участках максимально медленное.

По словам автовладелицы Валентины, особенно сложная ситуация на поворотах трассы, где автомобили буквально перекатываются через ямы. Огромные ямы, говорит она, – и в направлении Киева, и в направлении Полтавы.

Отметим, что еще пять лет назад участок трассы, проложенный в обход Лубнов, считался одним из самых лучших в Украине. Дорога имеет по две полосы в каждом направлении и ранее могла похвастаться хорошим асфальтным покрытием и отбойников, однако в этом году, как на большинстве крупных автомагистралей, асфальт ушел вместо со снегом, а часть отбойника буквально снесена.

Ранее о подобной ситуации информировали водители на трассах Киев-Одесса, где насчитали 345 ям, Харьков-Полтава, Житомирской и других.

Состояние дорог в Украине: когда ситуация улучшится

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в разговоре с Фокусом признает: после завершения зимы ситуация на дорогах государственного значения стала критической.

По его словам, вместе со снегом и льдом со многих участков буквально "сошел" и асфальт. На ключевых трассах, которые сегодня обеспечивают основную логистику страны, появились большие выбоины, затрудняющие движение и создающие риски для транспорта.

В то же время, отмечает депутат, финансирование отрасли на 2026 год не соответствует масштабам проблемы. Для ремонта нужно 52 млрд грн, а в бюджете предусмотрено всего около 13 млрд.

4 марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство выделит дополнительные средства из резервного фонда госбюджета на обеспечение ямочных ремонтов дорог в прифронтовых регионах и дорог общего пользования государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин констатирует, что около 10-11 миллионов квадратных метров дорог нуждаются в ремонте.