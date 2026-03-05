На Оболоні на даху багатоповерхівки "росте" ще одна квартира: що відбувається (фото)

На вулиці Петра Калнишевського, 7, у Києві на Мінському масиві прибудовують ще одну квартиру на даху 25-поверхового будинку.

Раніше з одного боку будинку вже було зроблено надбудову, йдеться в пабліку "Життя Оболонь Київ".

"Безлад в місті. Немає в Києві влади реальної, яка і за порядком слідкує, і з громадою веде діалог, і на киян працює. На таку надбудову неможливо отримати дозволи, тому вона на 99% незаконна і небезпечна для мешканців будинку та оточуючих! Нагадуємо, що за службову бездіяльність теж є відповідальність", — ідеться в публікації.

Текст супроводжується кількома фото, на яких видно коробку майбутнього житла.

Фото: Facebook / Життя Оболонь Київ

Автори зазначають, що незаконного будівництва не помічають ані Київська державна міськадміністрація, ані прокуратура, ані Державна інспекція архітектури та містобудування України.

"Тепер ми з вами бачили все, майже все! Така надбудова незаконна. Ну реально, давайте будемо здавати в експлуатацію будинки по 20 поверхів і потім добудовувати ще кілька поверхів зверху, маячня!" — обурюється топікстартер.

У столичній прокуратурі та Оболонській РДА Києва опубліковані в мережі фото поки ніяк не коментували, а ось під постом у соцмережах користувачі впевнені, що будувати можуть мешканці цього ж будинку.

"Хтось наглий будує, незаконно захопив метри. Когось жаба задушила! Хтось тут "Павлік Морозов"", "Будинок спільна власність. І ніхто не має права втручатися в його конструктив", "Заварити двері на техповерх. Це ж не інопланетяни, а свої будують. Хтось дозволяє їм ліфтом цеглу возити", "Країна в якій не можна, але якщо дуже хочеться, то можна", — діляться думками підписники.

