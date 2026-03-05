На Оболоні на даху багатоповерхівки "росте" ще одна квартира: що відбувається (фото)
На вулиці Петра Калнишевського, 7, у Києві на Мінському масиві прибудовують ще одну квартиру на даху 25-поверхового будинку.
Раніше з одного боку будинку вже було зроблено надбудову, йдеться в пабліку "Життя Оболонь Київ".
"Безлад в місті. Немає в Києві влади реальної, яка і за порядком слідкує, і з громадою веде діалог, і на киян працює. На таку надбудову неможливо отримати дозволи, тому вона на 99% незаконна і небезпечна для мешканців будинку та оточуючих! Нагадуємо, що за службову бездіяльність теж є відповідальність", — ідеться в публікації.
Текст супроводжується кількома фото, на яких видно коробку майбутнього житла.
Автори зазначають, що незаконного будівництва не помічають ані Київська державна міськадміністрація, ані прокуратура, ані Державна інспекція архітектури та містобудування України.
"Тепер ми з вами бачили все, майже все! Така надбудова незаконна. Ну реально, давайте будемо здавати в експлуатацію будинки по 20 поверхів і потім добудовувати ще кілька поверхів зверху, маячня!" — обурюється топікстартер.
У столичній прокуратурі та Оболонській РДА Києва опубліковані в мережі фото поки ніяк не коментували, а ось під постом у соцмережах користувачі впевнені, що будувати можуть мешканці цього ж будинку.
"Хтось наглий будує, незаконно захопив метри. Когось жаба задушила! Хтось тут "Павлік Морозов"", "Будинок спільна власність. І ніхто не має права втручатися в його конструктив", "Заварити двері на техповерх. Це ж не інопланетяни, а свої будують. Хтось дозволяє їм ліфтом цеглу возити", "Країна в якій не можна, але якщо дуже хочеться, то можна", — діляться думками підписники.
