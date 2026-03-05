На Оболони на крыше высотки "растет" еще одна квартира: что происходит (фото)

На улице Петра Калнышевского, 7, в Киеве на Минском массиве пристраивают еще одну квартиру на крыше 25-этажного дома.

Ранее с одной стороны дома уже была сделана надстройка, говорится в паблике "Жизнь Оболонь Киев".

"Беспорядки в городе. Нет в Киеве власти реальной, которая и за порядком следит, и с общиной ведет диалог, и на киевлян работает. На такую ​​надстройку невозможно получить разрешения, поэтому она на 99% незаконна и опасна для жильцов дома и окружающих! Напоминаем, что за служебное бездействие тоже есть ответственность", — говорится в публикации.

Текст сопровождается несколькими фото, на которых видна коробка будущего жилья.

Фото: Facebook / Жизнь Оболонь Киев

Фото: Facebook / Жизнь Оболонь Киев

Фото: Facebook / Жизнь Оболонь Киев

Авторы отмечают, что незаконного строительства не замечают ни Киевская государственная горадминистрация, ни прокуратура, ни Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины.

"Теперь мы с вами видели все, почти все! Такая надстройка незаконна. Ну реально, давайте будем сдавать в эксплуатацию дома по 20 этажей и потом достраивать еще несколько этажей сверху, бред!" — негодует топикстартер.

В столичной прокуратуре и Оболонской РГА Киева опубликованные в сети фото пока никак не комментировали, а вот под постом в соцсетях пользователи уверены, что строить могут жильцы этого же дома.

"Кто-то наглый строит, незаконно захватил метры. Кого-то лягушка задушила! Кто-то здесь "Павлик Морозов"", "Дом общая собственность. И никто не имеет права вступать в его конструктив", "Заварить дверь на техэтаж. Это ведь не инопланетяне, а свои строят. Кто-то позволяет им лифтом кирпич возить", "Страна в которой нельзя, но если очень хочется, то можно", — делятся мнениями подписчики.

