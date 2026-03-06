Зафіксовано 44 випадки: встановлено причину масового отруєння в дитячому центрі у Львові

Причиною масового захворювання у львівському дитячому центрі Dragon Park став ноовірус. Усі пацієнти вже завершили лікування, зазначили лікарі.

Станом на 6 березня у дитячому розважальному центрі Dragon Park у Львові було зафіксовано 44 випадки захворювання, серед них 32 дітей. Про це інформує обласний центру контролю та профілактики хвороб.

Усі пацієнти, як повідомляється, вже виписані з лікарняних закладів у задовільному стані.

Епідеміологічне розслідування завдяки лабораторним дослідженням встановило, що причиною спалаху став норовірус. Його передача, ймовірно, відбулася контактним шляхом через:

брудні руки;

забруднені поверхні з частими дотиками;

ігрове обладнання;

предмети спільного користування.

Чому захворіло багато людей

Для інфікування людини, як наголосили у ЛОЦКПХ, вистачає буквально мікроскопічної кількості вірусу, причому одна хвора людина може інфікувати понад десять інших. Ноовірус стійкий до дії багатьох дезінфекційних засобів й зберігається на поверхнях тижнями.

Й навіть після зникнення симптомів, наголошуюь лікарі, виділення вірусу людиною може тривати до двох тижнів.

Захист від норовірусу

Лікарі-інфекціоністи радять:

регулярно та ретельно мити руки з милом, зокрема після відвідування туалету, перед вживанням їжі, після відвідування громадських місць;

мити овочі й фрукти;

термічно обробляти продукти;

вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;

при появі симптомів звертатися до лікаря.

Dragon Park знову відкривається

Офіційний висновок епідеміологічного розслідування підтвердив, що причиною недуги став норовірус й від подібних випадків не застрахований жоден громадський простір у світі. Натомість жодного випадку отруєння після споживання їжі в парку не зафіксовано, повідомили у ДЦ.

Dragon Park зазначає, що вже готовий до відкриття, яке відбудеться 13 березня, оскільки вжив всіх необхідних заходів для усунення вірусу. Утім, якщо напередодні візиту дитина відчуває слабкість, нудоту, біль у животі чи інші ознаки нездужання, адміністрація закладу просить батьків відкласти відвідини парку та дати маленькому гостю час на відновлення.

Нагадаємо, впродовж 22-23 лютого до обласної інфекційної лікарні у Львові було госпіталізовано 15 осіб з симптомами гострої кишкової інфекції, які харчувалися в одному з розважальних закладів міста. Франківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм.

Фокус писав, що під час відпочинку в Буковелі блогер Олександр Заліско захворів на ротавірус та потрапив до лікарні.