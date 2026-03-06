Зафиксировано 44 случая: установлена причина массового отравления в детском центре во Львове
Причиной массового заболевания во львовском детском центре Dragon Park стал ноовирус. Все пациенты уже завершили лечение, отметили врачи.
По состоянию на 6 марта в детском развлекательном центре Dragon Park во Львове было зафиксировано 44 случая заболевания, среди них 32 детей. Об этом информирует областной центр контроля и профилактики болезней.
Все пациенты, как сообщается, уже выписаны из больничных учреждений в удовлетворительном состоянии.
Эпидемиологическое расследование благодаря лабораторным исследованиям установило, что причиной вспышки стал норовирус. Его передача, вероятно, произошла контактным путем через:
- грязные руки;
- загрязненные поверхности с частыми прикосновениями;
- игровое оборудование;
- предметы общего пользования.
Почему заболело много людей
Для инфицирования человека, как отметили в ЛОЦКПБ, хватает буквально микроскопического количества вируса, причем один больной человек может инфицировать более десяти других. Ноовирус устойчив к действию многих дезинфицирующих средств и сохраняется на поверхностях неделями.
И даже после исчезновения симптомов, отмечают врачи, выделение вируса человеком может длиться до двух недель.
Защита от норовируса
Врачи-инфекционисты советуют:
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом, в частности после посещения туалета, перед употреблением пищи, после посещения общественных мест;
- мыть овощи и фрукты;
- термически обрабатывать продукты;
- употреблять только кипяченую или бутилированную воду;
- при появлении симптомов обращаться к врачу.
Dragon Park снова открывается
Официальное заключение эпидемиологического расследования подтвердило, что причиной болезни стал норовирус и от подобных случаев не застраховано ни одно общественное пространство в мире. В то же время ни одного случая отравления после употребления пищи в парке не зафиксировано, сообщили в ДЦ.
Dragon Park отмечает, что уже готов к открытию, которое состоится 13 марта, поскольку принял все необходимые меры для устранения вируса. Впрочем, если накануне визита ребенок чувствует слабость, тошноту, боль в животе или другие признаки недомогания, администрация заведения просит родителей отложить посещение парка и дать маленькому гостю время на восстановление.
Напомним, в течение 22-23 февраля в областную инфекционную больницу во Львове были госпитализированы 15 человек с симптомами острой кишечной инфекции, которые питались в одном из развлекательных заведений города. Франковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм.
Фокус писал, что во время отдыха в Буковеле блогер Александр Залиско заболел ротавирусом и попал в больницу.