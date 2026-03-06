Зафиксировано 44 случая: установлена причина массового отравления в детском центре во Львове

Причиной массового заболевания во львовском детском центре Dragon Park стал ноовирус. Все пациенты уже завершили лечение, отметили врачи.

По состоянию на 6 марта в детском развлекательном центре Dragon Park во Львове было зафиксировано 44 случая заболевания, среди них 32 детей. Об этом информирует областной центр контроля и профилактики болезней.

Все пациенты, как сообщается, уже выписаны из больничных учреждений в удовлетворительном состоянии.

Эпидемиологическое расследование благодаря лабораторным исследованиям установило, что причиной вспышки стал норовирус. Его передача, вероятно, произошла контактным путем через:

грязные руки;

загрязненные поверхности с частыми прикосновениями;

игровое оборудование;

предметы общего пользования.

Почему заболело много людей

Для инфицирования человека, как отметили в ЛОЦКПБ, хватает буквально микроскопического количества вируса, причем один больной человек может инфицировать более десяти других. Ноовирус устойчив к действию многих дезинфицирующих средств и сохраняется на поверхностях неделями.

И даже после исчезновения симптомов, отмечают врачи, выделение вируса человеком может длиться до двух недель.

Защита от норовируса

Врачи-инфекционисты советуют:

регулярно и тщательно мыть руки с мылом, в частности после посещения туалета, перед употреблением пищи, после посещения общественных мест;

мыть овощи и фрукты;

термически обрабатывать продукты;

употреблять только кипяченую или бутилированную воду;

при появлении симптомов обращаться к врачу.

Dragon Park снова открывается

Официальное заключение эпидемиологического расследования подтвердило, что причиной болезни стал норовирус и от подобных случаев не застраховано ни одно общественное пространство в мире. В то же время ни одного случая отравления после употребления пищи в парке не зафиксировано, сообщили в ДЦ.

Сообщение парка развлечений в соцсети Фото: Скриншот

Dragon Park отмечает, что уже готов к открытию, которое состоится 13 марта, поскольку принял все необходимые меры для устранения вируса. Впрочем, если накануне визита ребенок чувствует слабость, тошноту, боль в животе или другие признаки недомогания, администрация заведения просит родителей отложить посещение парка и дать маленькому гостю время на восстановление.

Напомним, в течение 22-23 февраля в областную инфекционную больницу во Львове были госпитализированы 15 человек с симптомами острой кишечной инфекции, которые питались в одном из развлекательных заведений города. Франковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм.

Фокус писал, что во время отдыха в Буковеле блогер Александр Залиско заболел ротавирусом и попал в больницу.