"Дуже важка депресія": мовний активіст з Одеси Леоненко ліг у психлікарню

Одеський мовний активіст Олександр Леоненко вказав у соцмережах, що після мобілізації він перебуває на стаціонарному лікуванні у психіатричній лікарні та страждає на тяжкий депресивний розлад. За його словами, це вже п’ята госпіталізація за останній рік, а антидепресанти не дають помітного результату.

Олександр Леоненко, який називав себе "мовним інспектором", повідомив у соцмережах, що зараз перебуває у стаціонарі психіатричної лікарні. Він зазначає, що переживає тяжкий депресивний стан і відчуває постійну психологічну кризу. Леоненко вважає, що через стан здоров’я він повинен мати відстрочку від служби.

"Можете, будь ласка, підтримати добрим словом людину з дуже важкою депресією (мене)? Відчуваю себе дуже самотнім, нікому не потрібним, невдахою, нікчемою, не маю бажання і сил жити, радості і задоволення не приносить взагалі нічого", — написав Олександр Леоненко у Threads.

Він також повідомив, що зараз перебуває на стаціонарному лікуванні у психіатричній лікарні — це вже п’ята госпіталізація за останній рік. Леоненко зазначив, що приймає антидепресанти приблизно два роки. Однак, за його словами, вони не дають відчутного результату.

Активіст описує свій стан як дуже важкий, додаючи, що щодня почувається погано, має пригнічений настрій. Він зізнається у наявності суїцидальних думок. Леоненко також повідомив, що стикається з відсутністю підтримки

"Не маю ні найменших сил, ні енергії, ні бажання — ні на читання книг, ні на перегляд фільмів/серіалів, ні на заняття спортом, ні на особисту гігієну навіть, тим більше на роботу – взагалі ні на що", — написав Леоненко.

Він також написав, що цього дня йому виповнилося 30 років. Свій день народження він зустрічає у стаціонарі психіатричної лікарні. За словами Леоненка, поміж усього, в нього є і кредитний борг – понад 300 тисяч гривень. І він не знає, як і за рахунок чого його зможе погасити, опинившись у катастрофічному положенні.

Активіст Олександр Леоненко відомий як автор петиції із закликом заборонити виконання та публічну трансляцію пісень російською мовою незалежно від громадянства їхніх авторів. У Одесі він також був ініціатором кількох так званих акцій із дерусифікації.

За наявною інформацією, раніше він перебував у розшуку одним із РТЦК Київської області. Після затримання активіст оголосив збір коштів, який назвав збором "на вирішення питання". Водночас Леоненко і раніше заявляв, що не може проходити службу через стан здоров’я.

Нагадаємо, що у 2024 році стало відомо про мобілізацію активіста Олександра Леоненка. Поліція передала його співробітникам ТЦК, а згодом направили на навчальний полігон "Десна". Сам активіст пповідомляв у соцмережах, що має депресивний розлад і тому має право на відстрочку від служби.

Раніше ми також інформували, що Леоненко ініціював кампанії з дерусифікації міського простору Одеси. Він був відомий акціями проти російськомовних вивісок і обслуговування російською мовою в Одесі.