"Очень тяжелая депрессия": языковой активист из Одессы Леоненко лег в психбольницу

Одесский языковой активист Александр Леоненко указал в соцсетях, что после мобилизации он находится на стационарном лечении в психиатрической больнице и страдает тяжелым депрессивным расстройством. По его словам, это уже пятая госпитализация за последний год, а антидепрессанты не дают заметного результата.

Александр Леоненко, который называл себя "языковым инспектором", сообщил в соцсетях, что сейчас находится в стационаре психиатрической больницы. Он отмечает, что переживает тяжелое депрессивное состояние и испытывает постоянный психологический кризис. Леоненко считает, что из-за состояния здоровья он должен иметь отсрочку от службы.

"Можете, пожалуйста, поддержать добрым словом человека с очень тяжелой депрессией (меня)? Чувствую себя очень одиноким, никому не нужным, неудачником, ничтожеством, не имею желания и сил жить, радости и удовольствия не приносит вообще ничего", — написал Александр Леоненко в Threads.

Відео дня

Он также сообщил, что сейчас находится на стационарном лечении в психиатрической больнице — это уже пятая госпитализация за последний год. Леоненко отметил, что принимает антидепрессанты примерно два года. Однако, по его словам, они не дают ощутимого результата.

Активист описывает свое состояние как очень тяжелое, добавляя, что ежедневно чувствует себя плохо, имеет подавленное настроение. Он признается в наличии суицидальных мыслей. Леоненко также сообщил, что сталкивается с отсутствием поддержки

"Не имею ни малейших сил, ни энергии, ни желания — ни на чтение книг, ни на просмотр фильмов/сериалов, ни на занятия спортом, ни на личную гигиену даже, тем более на работу — вообще ни на что", — написал Леоненко.

Он также написал, что в этот день ему исполнилось 30 лет. Свой день рождения он встречает в стационаре психиатрической больницы. По словам Леоненко, среди всего, у него есть и кредитный долг — более 300 тысяч гривен. И он не знает, как и за счет чего его сможет погасить, оказавшись в катастрофическом положении.

Активист Александр Леоненко известен как автор петиции с призывом запретить исполнение и публичную трансляцию песен на русском языке независимо от гражданства их авторов. В Одессе он также был инициатором нескольких так называемых акций по дерусификации.

По имеющейся информации, ранее он находился в розыске одним из РТЦК Киевской области. После задержания активист объявил сбор средств, который назвал сбором "на решение вопроса". В то же время Леоненко и ранее заявлял, что не может проходить службу по состоянию здоровья.

Напомним, что в 2024 году стало известно о мобилизации активиста Александра Леоненко. Полиция передала его сотрудникам ТЦК, а впоследствии направили на учебный полигон "Десна". Сам активист сообщал в соцсетях, что имеет депрессивное расстройство и поэтому имеет право на отсрочку от службы.

Ранее мы также информировали, что Леоненко инициировал кампании по дерусификации городского пространства Одессы. Он был известен акциями против русскоязычных вывесок и обслуживания на русском языке в Одессе.