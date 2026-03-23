Куратор із Будапешта: СБУ викрила мережу шпигунів на Закарпатті

Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу іноземного розвідника, який координував діяльність агентурної мережі на Закарпатті. Йдеться про співробітника угорської військової розвідки, причетного до збору інформації про оборонні можливості регіону.

Контррозвідка СБУ ідентифікувала співробітника угорської воєнної розвідки, який керував агентурною мережею, викритою на Закарпатті навесні 2025 року. Тоді правоохоронці затримали двох учасників цього осередку, повідомила пресслужба СБУ 23 березня. Вони займалися збором інформації про військову захищеність регіону, суспільно-політичну ситуацію та можливу реакцію місцевих жителів у разі появи угорських військ

"За матеріалами справи, діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки — Золтан Андре. Встановлено, що саме він проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України і за це був затриманий контррозвідкою СБУ", — зазначила СБУ.

Як встановило розслідування, у 2016–2020 роках Андре працював у Грузії під прикриттям дипломата, де займався розвідувальною діяльністю. У 2021 році він активізував роботу проти України. Зокрема Андре завербував колишнього військового з Берегівського району та перевів його у так званий "режим очікування". У вересні 2024 року агент отримав завдання розпочати активну розвідку на Закарпатті.

"Задокументовано, як зрадник розвідував місця дислокації Сил оборони, зокрема намагався виявити бойові позиції української ППО, що захищає небо західного регіону України. Також за дорученням Андре агент мав підшукати "кандидатів" на вербування до агентурного апарату угорської воєнної розвідки. В зоні особливої уваги іноземного спецслужбіста були колишні та кадрові військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів України", — вказала СБУ.

Слідством встановлено, що іноземний спецслужбіст використовував різні способи для вербування, зокрема пропонував грошову винагороду та інші преференції. Також зафіксовано, що для конспірації він проводив зустрічі переважно у власному автомобілі та користувався оперативним псевдонімом. За інформацією СБУ, Андре також намагався використовувати можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті для пошуку потенційних агентів серед місцевих жителів, які подавали документи на отримання громадянства.

"Наступною фігуранткою, яку залучив до співпраці Андре, стала колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ, яку невдовзі разом з іншим агентом було затримано Службою безпеки. При цьому встановлено ще одного військовослужбовця ЗСУ, якого угорський військовий розвідник намагався втягнути до співпраці", — наголосила СБУ.

Нагадаємо, що Європейський Союз обмежив участь Угорщини в обговоренні конфіденційних питань. Причиною стали побоювання щодо можливого витоку інформації до Росії. Через це дедалі частіше використовуються закриті формати зустрічей без участі Будапешта.

Раніше ми також інформували, що російська сторона нібито пропонувала прем’єру Угорщини Віктору Орбану інсценувати замах. За даними ЗМІ, план передбачав звинувачення України у цьому інциденті. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.