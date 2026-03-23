Куратор из Будапешта: СБУ разоблачила сеть шпионов на Закарпатье

Контрразведка СБУ идентифицировала сотрудника венгерской военной разведки, который руководил агентурной сетью, разоблаченной на Закарпатье весной 2025 года. Тогда правоохранители задержали двух участников этой ячейки, сообщила пресс-служба СБУ 23 марта. Они занимались сбором информации о военной защищенности региона, общественно-политической ситуации и возможной реакции местных жителей в случае появления венгерских войск

"По материалам дела, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки — Золтан Андре. Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ", — отметила СБУ.

Как установило расследование, в 2016-2020 годах Андре работал в Грузии под прикрытием дипломата, где занимался разведывательной деятельностью. В 2021 году он активизировал работу против Украины. В частности Андре завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в так называемый "режим ожидания". В сентябре 2024 года агент получил задание начать активную разведку на Закарпатье.

"Задокументировано, как предатель разведывал места дислокации Сил обороны, в частности пытался выявить боевые позиции украинской ПВО, защищающей небо западного региона Украины. Также по поручению Андре агент должен был подыскать "кандидатов" на вербовку в агентурный аппарат венгерской военной разведки. В зоне особого внимания иностранного спецслужбиста были бывшие и кадровые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Украины", — указала СБУ.

Следствием установлено, что иностранный спецслужбист использовал различные способы для вербовки, в частности предлагал денежное вознаграждение и другие преференции. Также зафиксировано, что для конспирации он проводил встречи преимущественно в собственном автомобиле и пользовался оперативным псевдонимом. По информации СБУ, Андре также пытался использовать возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье для поиска потенциальных агентов среди местных жителей, которые подавали документы на получение гражданства.

"Следующей фигуранткой, которую привлек к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которая вскоре вместе с другим агентом была задержана Службой безопасности. При этом установлен еще один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался втянуть в сотрудничество", — подчеркнула СБУ.

Напомним, что Европейский Союз ограничил участие Венгрии в обсуждении конфиденциальных вопросов. Причиной стали опасения относительно возможной утечки информации в Россию. Поэтому все чаще используются закрытые форматы встреч без участия Будапешта.

Ранее мы также информировали, что российская сторона якобы предлагала премьеру Венгрии Виктору Орбану инсценировать покушение. По данным СМИ, план предусматривал обвинение Украины в этом инциденте. В то же время официального подтверждения этой информации нет.