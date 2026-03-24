Україна "фізично вимирає": голова Офісу міграційної політики зробив тривожну заяву про демографію

Голова Офісу міграційної політики, президент Всейкраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, експерт з трудової міграції Василь Воскобойник заявив, що в Україні щороку помирає приблизно на 300 тис. людей більше, ніж народжується.

За його словами, українська нація "фізично вимирає". Про це Василь Воскобойник сказав під час інтерв'ю каналі Олени Думи.

Він розповів, що коефіцієнт народжуваності зараз впав до рівня 0,7.

"У нас щороку, без війни, помирає десь 500 тис. осіб, народжується — близько 180–220 тис. дітей. Коефіцієнт народжуваності зараз впав до рівня 0,7 — при тому, що для простого відновлення населення потрібно, щоб жінка народжувала в середньому 2,2 дитини", — заявив Воскобойник.

За його словами, мільйони молодих людей перебувають за кордоном, країна стрімко старіє, а після відкриття кордонів може початися нова хвиля відтоку.

Також він додав, що Україні не вистачає близько 8,5 млн працівників.

Раніше Василь Воскобойник заявляв, що кожного року в Україні зникає місто розміром із Житомир. Виходом із ситуації може бути екстрене підвищення народжуваності. За його словами, українським жінкам треба запропонувати народжувати по 5-7 дітей, тоді за 18-20 років у країні буде додаткова кількість людей для ринку праці. Можна також бути реалістами і шукати можливості залучати трудових мігрантів із країн третього світу, міркує він.

Також Фокус писав, що українці продовжують мігрувати за кордон. За даними Eurostat, станом на 30 червня 2025 року у ЄС зі статусом тимчасового захисту знаходилися 4,31 млн українських громадян. Серед головних причин виїзду українців — непередбачуваність майбутнього: невизначеність у тривалості війни, нові хвилі мобілізації, економічна турбулентність.