Украина "физически вымирает": глава Офиса миграционной политики сделал тревожное заявление о демографии

Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник заявил, что в Украине ежегодно умирает примерно на 300 тыс. человек больше, чем рождается.

По его словам, украинская нация "физически вымирает". Об этом Василий Воскобойник сказал во время интервью каналу Елены Думы.

Он рассказал, что коэффициент рождаемости сейчас упал до уровня 0,7.

"У нас каждый год, без войны, умирает где-то 500 тыс. человек, рождается — около 180-220 тыс. детей. Коэффициент рождаемости сейчас упал до уровня 0,7 — при том, что для простого восстановления населения нужно, чтобы женщина рожала в среднем 2,2 ребенка", — заявил Воскобойник.

По его словам, миллионы молодых людей находятся за границей, страна стремительно стареет, а после открытия границ может начаться новая волна оттока.

Также он добавил, что Украине не хватает около 8,5 млн работников.

Ранее Василий Воскобойник заявлял, что каждый год в Украине исчезает город размером с Житомир. Выходом из ситуации может быть экстренное повышение рождаемости. По его словам, украинским женщинам надо предложить рожать по 5-7 детей, тогда за 18-20 лет в стране будет дополнительное количество людей для рынка труда. Можно также быть реалистами и искать возможности привлекать трудовых мигрантов из стран третьего мира, рассуждает он.

Также Фокус писал, что украинцы продолжают мигрировать за границу. По данным Eurostat, по состоянию на 30 июня 2025 года в ЕС со статусом временной защиты находились 4,31 млн украинских граждан. Среди главных причин выезда украинцев — непредсказуемость будущего: неопределенность в продолжительности войны, новые волны мобилизации, экономическая турбулентность.