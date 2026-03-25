З квітня — без Манту: у ЦГЗ пояснили, як зміниться діагностика туберкульозу в Україні

Із квітня в Україні розпочнеться поетапна відмова від проби Манту — її замінять сучасніші та точніші методи діагностики туберкульозу. Очікується, що нові підходи, зокрема тест на вивільнення гамма-інтерферону, дозволять значно підвищити якість виявлення захворювання, особливо серед дітей.

Як пише видання "Укрінформ", про це генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта розповів під час брифінгу з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. За його словами, Україна вже активно впроваджує сучасні інструменти діагностики, серед яких ключове місце займає тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ). Цей метод, за оцінками фахівців, є значно точнішим за традиційну пробу Манту і дозволяє ефективніше виявляти інфекцію, зокрема у дитячого населення.

Він уточнив, що перехід від Манту до нових, більш чутливих шкірних тестів відбуватиметься поступово. Вже з квітня відповідну програму почнуть впроваджувати в усіх регіонах країни.

"З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективні у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України", — заявив він.

Паралельно держава посилює підтримку пацієнтів із туберкульозом. Йдеться не лише про лікування, а й про комплексний медико-соціальний супровід: хворим допомагають дотримуватися терапії, регулярно нагадують про прийом препаратів, а також сприяють у вирішенні побутових і документальних питань, що особливо актуально для внутрішньо переміщених осіб. Наразі таку підтримку отримують близько 67% пацієнтів — як за рахунок державних програм, так і завдяки міжнародним партнерам.

Водночас у Центрі громадського здоров’я нагадують, що діагностика та лікування туберкульозу в Україні залишаються безкоштовними. Крім того, з 1 січня набули чинності зміни до Національного календаря щеплень: відтепер вакцинацію проти туберкульозу проводять уже в перший день життя дитини, тоді як раніше це відбувалося на 3–5 день.

Окремо зазначається, що державне підприємство "Медичні закупівлі" у 2025 році придбало 15 позицій медичних виробів для діагностики туберкульозу, а також вакцини на загальну суму близько 100 млн гривень.

