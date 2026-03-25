С апреля — без Манту: в ЦОЗ объяснили, как изменится диагностика туберкулеза в Украине

С апреля в Украине начнется поэтапный отказ от пробы Манту — ее заменят более современные и точные методы диагностики туберкулеза. Ожидается, что новые подходы, в частности тест на высвобождение гамма-интерферона, позволят значительно повысить качество выявления заболевания, особенно среди детей.

Как пишет издание "Укринформ", об этом генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита рассказал во время брифинга по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом. По его словам, Украина уже активно внедряет современные инструменты диагностики, среди которых ключевое место занимает тест на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ). Этот метод, по оценкам специалистов, значительно точнее традиционной пробы Манту и позволяет эффективнее выявлять инфекцию, в частности у детского населения.

Он уточнил, что переход от Манту к новым, более чувствительным кожным тестам будет происходить постепенно. Уже с апреля соответствующую программу начнут внедрять во всех регионах страны.

Відео дня

"С этого года Украина будет постепенно переходить от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля месяца эта программа начнет внедряться во всех регионах Украины", — заявил он.

Параллельно государство усиливает поддержку пациентов с туберкулезом. Речь идет не только о лечении, но и о комплексном медико-социальном сопровождении: больным помогают придерживаться терапии, регулярно напоминают о приеме препаратов, а также содействуют в решении бытовых и документальных вопросов, что особенно актуально для внутренне перемещенных лиц. Сейчас такую поддержку получают около 67% пациентов — как за счет государственных программ, так и благодаря международным партнерам.

В то же время в Центре общественного здоровья напоминают, что диагностика и лечение туберкулеза в Украине остаются бесплатными. Кроме того, с 1 января вступили в силу изменения в Национальный календарь прививок: отныне вакцинацию против туберкулеза проводят уже в первый день жизни ребенка, тогда как раньше это происходило на 3-5 день.

Отдельно отмечается, что государственное предприятие "Медицинские закупки" в 2025 году приобрело 15 позиций медицинских изделий для диагностики туберкулеза, а также вакцины на общую сумму около 100 млн гривен.

