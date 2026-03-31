Бували Кучма й Янукович: що пов'язує Медведчука з монастирем на Волині і чи є настоятелька його кумою

Зимненський Свято-Успенський жіночий монастир на Волині опинився в центрі суспільної уваги через багаторічні зв’язки з підозрюваним у держзраді Віктором Медведчуком, який, за словами настоятельки, був одним із меценатів відновлення обителі.

Як йдеться в матеріалі hromadske, обитель із більш ніж тисячолітньою історією пережила не один етап занепаду й відродження. За переказами, її заснував князь Володимир, а перші письмові згадки датуються XI століттям. У різні періоди монастир зазнавав руйнувань, змінював статус із чоловічого на жіночий, був закритий у радянські часи, а після 1991 року фактично відбудовувався з руїн. Саме тоді до Зимного прибула нинішня настоятелька Ігуменія Стефана, яка керує монастирем уже понад три десятиліття.

За цей час територія обителі перетворилася на масштабний комплекс площею понад 16 гектарів. Тут з’явилися відновлені храми, келії, господарські будівлі, навчальні приміщення, ферма, швейна майстерня, трапезна, а також офтальмологічний кабінет, куди регулярно приїздить лікар. Окремо функціонує великий паломницький готель, розрахований більш ніж на 150 людей, однак нині він здебільшого порожній — попит на відвідування значно знизився.

Відео дня

Як монастир пов'язаний із родиною Медведчука

Що цікаво, відбудова монастиря відбувалася за підтримки впливових осіб. У різні роки сюди приїздив колишні президенти України Віктор Янукович та Леонід Кучма, представники Російської православної церкви, а також політики з оточення забороненої ОПЗЖ. Особливе місце серед них займає Віктор Медведчук, якого вважають одним із ключових благодійників.

Як пише автор статті, настоятелька неодноразово підтверджувала давні особисті зв’язки з ним і його родиною, зокрема участь у їхніх сімейних подіях, а також фінансову допомогу для відновлення монастиря. Водночас вона наголошує, що нині не підтримує з ними контактів, хоча продовжує молитися за тих, хто долучався до розбудови обителі.

Ігуменя Стефана (праворуч), Віктор Медведчук та Оксана Марченко (в центрі) Фото: Hromadske

"Я як Бога не зраджую, так і людей не зраджую ніколи. Тих, які допомагають, які відроджували, і я за них молюся. Але зв’язку у нас (із родиною Медведчуків — ред.) немає. Але я за них молюся. Молюся щоденно. Бо вони дуже багато зробили для відродження обителі. Коли в нас собор був в аварійному стані. Він уже не в політиці був, а дуже багато допомагав особисто від себе. Я в політику не вмішуюся. Я йому таких питань ніколи не ставила . (…) Я йому проповідь казала. Про церкву. Про обитель, про історію. Я знаю, як жити по-євангельськи. Оце я знаю", — зазначила настоятелька.

Попри резонанс довкола цих зв’язків, під час перебування журналістів у монастирі не було зафіксовано відкритого поширення проросійських наративів. Богослужіння проводяться церковнослов’янською мовою, але під час них регулярно згадують українських військових — як загиблих, так і тих, хто перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти. У самій громаді наголошують, що війна торкнулася багатьох родин, і це відображається в молитвах.

Водночас місцеві мешканці та духовенство критично висловлюються щодо переходів громад до Православної церкви України, вважаючи ці процеси штучно загостреними. Це, за їхніми словами, також вплинуло на зменшення кількості паломників, які раніше активно відвідували монастир.

Окрему увагу привертає інфраструктура обителі, зокрема вертолітний майданчик, який у минулому використовували як церковні ієрархи, так і політичні діячі. Наразі він фактично не експлуатується. Місцева влада зазначає, що довкола цього об’єкта існує чимало перебільшень, і наголошує на відсутності будь-якої підозрілої активності.

Вертолітний майданчик на території Зимненського Свято-Успенського жіночого монастиря Фото: hromadske

Що кажуть у СБУ

За словами голови громади, у 2022 році Служба безпеки України проводила перевірку монастиря — територію обстежували, однак жодних порушень чи доказів антидержавної діяльності не виявили. Представники місцевої влади також стверджують, що ніколи не чули від духовенства заяв, спрямованих проти України чи її армії.

Водночас питання можливих зв’язків із російськими релігійними структурами та відповідності новому законодавству залишається відкритим. Монастир має статус ставропігії та підпорядковується безпосередньо предстоятелю УПЦ, а не напряму Російській православній церкві, однак це не знімає суспільної напруги довкола теми.

Не менш дискусійним є питання майна. У різні роки місцева влада передала монастирю земельні ділянки загальною площею близько 16 гектарів у постійне користування. Крім того, культові споруди, які залишаються державною власністю, у 2020 році передали в безоплатну оренду до кінця 2069 року. Умови договору практично унеможливлюють його одностороннє розірвання, однак, за словами окремих політиків, держава має механізми впливу через суди або санкційні рішення у випадку загроз національним інтересам.

Наразі державні органи лише поступово перевіряють релігійні структури УПЦ на предмет зв’язків із РФ. До безпосереднього аналізу діяльності Зимненського монастиря ще не дійшли, оскільки дослідження проводяться поетапно — від вищого церковного керівництва до окремих громад.

