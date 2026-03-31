Бывали Кучма и Янукович: что связывает Медведчука с монастырем на Волыни и является ли настоятельница его кумой

Зимненский Свято-Успенский женский монастырь на Волыни оказался в центре общественного внимания из-за многолетних связей с подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком, который, по словам настоятельницы, был одним из меценатов восстановления обители.

Как говорится в материале hromadske, обитель с более чем тысячелетней историей пережила не один этап упадка и возрождения. По преданию, ее основал князь Владимир, а первые письменные упоминания датируются XI веком. В разные периоды монастырь подвергался разрушениям, менял статус с мужского на женский, был закрыт в советские времена, а после 1991 года фактически отстраивался из руин. Именно тогда в Зимнее прибыла нынешняя настоятельница игумения Стефана, которая руководит монастырем уже более трех десятилетий.

За это время территория обители превратилась в масштабный комплекс площадью более 16 гектаров. Здесь появились восстановленные храмы, кельи, хозяйственные постройки, учебные помещения, ферма, швейная мастерская, трапезная, а также офтальмологический кабинет, куда регулярно приезжает врач. Отдельно функционирует большой паломнический отель, рассчитанный более чем на 150 человек, однако сейчас он в основном пустует — спрос на посещение значительно снизился.

Как монастырь связан с семьей Медведчука

Что интересно, восстановление монастыря происходило при поддержке влиятельных лиц. В разные годы сюда приезжали бывшие президенты Украины Виктор Янукович и Леонид Кучма, представители Русской православной церкви, а также политики из окружения запрещенной ОПЗЖ. Особое место среди них занимает Виктор Медведчук, которого считают одним из ключевых благотворителей.

Как пишет автор статьи, настоятельница неоднократно подтверждала давние личные связи с ним и его семьей, в частности участие в их семейных событиях, а также финансовую помощь для восстановления монастыря. В то же время она подчеркивает, что сейчас не поддерживает с ними контактов, хотя продолжает молиться за тех, кто участвовал в развитии обители.

Игуменья Стефана (справа), Виктор Медведчук и Оксана Марченко (в центре) Фото: Hromadske

"Я как Бога не предаю, так и людей не предаю никогда. Тех, которые помогают, которые возрождали, и я за них молюсь. Но связи у нас (с семьей Медведчуков — ред.) нет. Но я за них молюсь. Молюсь ежедневно. Потому что они очень много сделали для возрождения обители. Когда у нас собор был в аварийном состоянии. Он уже не в политике был, а очень много помогал лично от себя. Я в политику не вмешиваюсь. Я ему таких вопросов никогда не задавала. (...) Я ему проповедь говорила. О церкви. Об обители, об истории. Я знаю, как жить по-евангельски. Вот это я знаю", — отметила настоятельница.

Несмотря на резонанс вокруг этих связей, во время пребывания журналистов в монастыре не было зафиксировано открытого распространения пророссийских нарративов. Богослужения проводятся на церковнославянском языке, но во время них регулярно вспоминают украинских военных — как погибших, так и тех, кто находится в плену или считается пропавшим без вести. В самой общине подчеркивают, что война коснулась многих семей, и это отражается в молитвах.

В то же время местные жители и духовенство критически высказываются относительно переходов общин в Православную церковь Украины, считая эти процессы искусственно обостренными. Это, по их словам, также повлияло на уменьшение количества паломников, которые ранее активно посещали монастырь.

Отдельное внимание привлекает инфраструктура обители, в частности вертолетная площадка, которую в прошлом использовали как церковные иерархи, так и политические деятели. Сейчас она фактически не эксплуатируется. Местные власти отмечают, что вокруг этого объекта существует немало преувеличений, и отмечают отсутствие какой-либо подозрительной активности.

Вертолетная площадка на территории Зимненского Свято-Успенского женского монастыря Фото: hromadske

Что говорят в СБУ

По словам главы общины, в 2022 году Служба безопасности Украины проводила проверку монастыря — территорию обследовали, однако никаких нарушений или доказательств антигосударственной деятельности не обнаружили. Представители местной власти также утверждают, что никогда не слышали от духовенства заявлений, направленных против Украины или ее армии.

В то же время вопрос возможных связей с российскими религиозными структурами и соответствия новому законодательству остается открытым. Монастырь имеет статус ставропигии и подчиняется непосредственно предстоятелю УПЦ, а не напрямую Русской православной церкви, однако это не снимает общественного напряжения вокруг темы.

Не менее дискуссионным является вопрос имущества. В разные годы местные власти передали монастырю земельные участки общей площадью около 16 гектаров в постоянное пользование. Кроме того, культовые сооружения, которые остаются государственной собственностью, в 2020 году передали в безвозмездную аренду до конца 2069 года. Условия договора практически исключают его одностороннее расторжение, однако, по словам отдельных политиков, государство имеет механизмы влияния через суды или санкционные решения в случае угроз национальным интересам.

Сейчас государственные органы лишь постепенно проверяют религиозные структуры УПЦ на предмет связей с РФ. До непосредственного анализа деятельности Зимненского монастыря еще не дошли, поскольку исследования проводятся поэтапно — от высшего церковного руководства до отдельных общин.

