Верховна Рада спростила правила оформлення майна на дітей: що зміниться

Раніше для оформлення рухомого чи нерухомого майна на дитину потрібен був дозвіл органів опіки, але Верховна рада скасувала цю норму. Відтепер на реєстрацію квартири чи автомобіля на неповнолітнього буде достатньо згоди батьків, але дозвіл служби у справах дітей залишається необхідним під час продажу чи поділу майна.

Верховна Рада прийняла Закон щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб. Наприкінці березня документ направлений на підпис президенту, йдеться на сайті ВРУ.

Закон, як пояснюється, доповнює Сімейний кодекс та Цивільний кодекси, закони України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", "Про безоплатну правничу допомогу" положеннями, спрямованими на вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб.

Дозвіл органу опіки та піклування не надаватиметься, якщо малолітня або неповнолітня дитина набуватиме у власність майно безоплатно, у тому числі нерухоме майно, користувачем якого вона вже є.

Якщо один із батьків чи усиновлювачів захоплений у полон, перебуває у заручниках, або ж інтернований до нейтральної держави, зник безвісти за особливих обставин, визнаний безвісно відсутнім, проживає окремо від дитини протягом не менш як шість місяців та не бере участі у вихованні та утриманні, правочини можуть бути вчинені без його згоди.

Реалізація положень прийнятого Закону дозволить спростити механізм набуття малолітніми та неповнолітніми особами права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, інше цінне майно, в тому числі транспортні засоби, без створення додаткових бюрократичних перешкод та затягування моменту набуття ними права власності на майно.

Зменшення бюрократії та навантаження на органи влади

"Сьогодні, коли дитина отримує у власність майно – квартиру, будинок або автомобіль, – потрібно отримати дозвіл органу опіки", — розповіла "Голосу України" голова підкомітету із питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова.

Вона зазначила, що подібні дозволи насправді є зайвою бюрократією, затягуванням часу й навантаженням на державні органи. Тож відтепер, коли неповнолітня дитина набуватиме у власність майно, потрібен буде тільки дозвіл батьків.

У випадках продажу, втрати чи обміну майна, оформленого на неповнолітню особу, контроль з боку держави залишатиметься.

"Це буде запобіжником від зловживань і захистить права неповнолітніх дітей", — резюмувала політикиня.

