Верховная Рада упростила правила оформления имущества на детей: что изменится

Ранее для оформления движимого или недвижимого имущества на ребенка нужно было разрешение органов опеки, но Верховная Рада отменила эту норму. Отныне на регистрацию квартиры или автомобиля на несовершеннолетнего будет достаточно согласия родителей, но разрешение службы по делам детей остается необходимым при продаже или разделе имущества.

Верховная Рада приняла Закон о совершенствовании порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц. В конце марта документ направлен на подпись президенту, говорится на сайте ВРУ.

Закон, как объясняется, дополняет Семейный кодекс и Гражданский кодексы, законы Украины "Об охране детства", "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей", "О бесплатной юридической помощи" положениями, направленными на совершенствование порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц.

Відео дня

Разрешение органа опеки и попечительства не будет предоставляться, если малолетний или несовершеннолетний ребенок будет приобретать в собственность имущество безвозмездно, в том числе недвижимое имущество, пользователем которого он уже является.

Если один из родителей или усыновителей захвачен в плен, находится в заложниках, или интернирован в нейтральное государство, пропал без вести при особых обстоятельствах, признан безвестно отсутствующим, проживает отдельно от ребенка в течение не менее шести месяцев и не принимает участия в воспитании и содержании, сделки могут быть совершены без его согласия.

Реализация положений принятого Закона позволит упростить механизм приобретения малолетними и несовершеннолетними лицами права собственности на недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости, другое ценное имущество, в том числе транспортные средства, без создания дополнительных бюрократических препятствий и затягивания момента приобретения ими права собственности на имущество.

Уменьшение бюрократии и нагрузки на органы власти

"Сегодня, когда ребенок получает в собственность имущество — квартиру, дом или автомобиль, — нужно получить разрешение органа опеки", — рассказала "Голосу Украины" глава подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.

Она отметила, что подобные разрешения на самом деле являются лишней бюрократией, затягиванием времени и нагрузкой на государственные органы. Поэтому отныне, когда несовершеннолетний ребенок будет приобретать в собственность имущество, нужно будет только разрешение родителей.

В случаях продажи, потери или обмена имущества, оформленного на несовершеннолетнее лицо, контроль со стороны государства будет оставаться.

"Это будет предохранителем от злоупотреблений и защитит права несовершеннолетних детей", — резюмировала политик.

