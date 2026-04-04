Радниця міністра освіти розповіла про приниження російськомовних дітей у школах Львова (відео)

Українська освітня експертка, співзасновниця громадської організації "Смарт освіта" та радниця міністра освіти та науки України Іванна Коберник розповіла про приниження російськомовних дітей у школах Львова.

Фахівчиня дала інтервʼю "Громадському радіо".

У школах Львова принижують за російську мову

"Є сценарій, на жаль, і мовний також. Не можна цього замовчувати. Є ситуації на заході України. От нещодавно була інформація по Львову, по місту, а я нагадаю, у Львові сильні школи і є вільні місця. Я, на жаль, зараз боюся помилитися в цифрах, але, я думаю, в порядку я не помилюся, що є близько 50 тисяч дітей шкільного віку, але лише умовно кажучи менше 10 з них ходять в місцеві школи", — заявила Коберник.

За її словами, інші учні залишаються у своїх школах онлайн, хоча живуть у відносно безпечному Львові. Радниця міністра освіти додала, що однією з причин, чому діти залишаються у своїх школах, є те, що ті навчальні заклади — "сильні".

"Друге, це мова. Діти стикаються з певною нетерпимістю, з насмішками, з образами. А, на жаль, треба визнати, що мова — це складно. Якщо ти все життя говорив іншою і ти потрапив в новий колектив, ти не можеш по тумблеру переключитися. І це не дорослі діти… А тут ти підліток чи маленька дитина. Ти не можеш пожартувати, ти не розумієш жартів, ти не можеш швидко сказати, ти не можеш бути першим, хто підняв руку, щоб відповісти. І діти закриваються", — додала Коберник.

За її словами, у Львові навіть є "гетто" дітей зі сходу, батьки яких створюють їм можливості дистанційного навчання.

"І вони не шукають себе в цьому новому середовищі", — каже радниця міністра.

