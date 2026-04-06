У Києві вночі не можна користуватися водою: перелік вулиць

У Києві в ніч із 7 на 8 квітня з 23:00 до 05:00 у частині Оболонського району не рекомендують використовувати воду з крана ні для приготування їжі, ні для гігієни. У цей час "Київводоканал" проводитиме планову профілактичну промивку мереж, через що також можливе зниження тиску у водопроводі.

Про тимчасові обмеження у використанні води мешканців столиці повідомив "Київводоканал" у Facebook, 6 березня. Йдеться про планову профілактичну промивку водопровідних мереж в Оболонському районі у ніч з 7 на 8 квітня, з 23:00 до 05:00, щоб мінімізувати незручності для мешканців. У цей період можливе також тимчасове зниження тиску у водопровідній системі.

"Така промивка є обов’язковим етапом належного обслуговування мереж. Це допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води. Промивка також сприяє покращенню якості води, у тому числі у резервуарах, щоб вона не застоювалась", — зазначили у "Київводоканалі"

Відео дня

Промивка охопить мережі за такими адресами: вул. Зої Гайдай; вул. Озерна; вул. Північна; вул. Прирічна; вул. Богатирська; вул. Героїв Дніпра; вул. Левка Лук’яненка, 1-33/35; просп. Оболонський, 23-30/51; 26-58; просп. Володимира Івасюка, 35-65; 26-64.

"Під час проведення робіт мешканців просять не використовувати воду з крана для приготування їжі та гігієнічних потреб. Після завершення промивки рекомендується спустити воду до повної прозорості та зникнення стороннього запаху — після цього її можна безпечно використовувати", — додали у "Київводоканалі"

Нагадаємо, що "Київводоканал" раніше попереджав про можливі перебої з водою у Києві через проблеми в комунальній інфраструктурі. Зокрема, йшлося про сценарій встановлення вигрібних туалетів. У місті розглядали різні моджливості забезпечення базових потреб мешканців.

Раніше ми також інформували, що у Києві після обстрілів знаходили уламки дронів Shahed. Один із таких фрагментів виявили в лісі в межах міста. Уламки збитих безпілотників регулярно падають у різних районах столиці після атак.