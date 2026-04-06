В Киеве ночью нельзя пользоваться водой: перечень улиц

О временных ограничениях в использовании воды жителей столицы сообщил "Киевводоканал" в Facebook, 6 марта. Речь идет о плановой профилактической промывке водопроводных сетей в Оболонском районе в ночь с 7 на 8 апреля, с 23:00 до 05:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей. В этот период возможно также временное снижение давления в водопроводной системе.

"Такая промывка является обязательным этапом надлежащего обслуживания сетей. Это помогает очистить трубы от осадка, который мог образоваться во время транспортировки воды. Промывка также способствует улучшению качества воды, в том числе в резервуарах, чтобы она не застаивалась", — отметили в "Киевводоканале"

Відео дня

Промывка охватит сети по следующим адресам: ул. Зои Гайдай; ул. Озерная; ул. Северная; ул. Приречная; ул. Богатырская; ул. Героев Днепра; ул. Левка Лукьяненко, 1-33/35; просп. Оболонский, 23-30/51; 26-58; просп. Владимира Ивасюка, 35-65; 26-64.

"Во время проведения работ жителей просят не использовать воду из крана для приготовления пищи и гигиенических нужд. После завершения промывки рекомендуется спустить воду до полной прозрачности и исчезновения постороннего запаха — после этого ее можно безопасно использовать", — добавили в "Киевводоканале"

