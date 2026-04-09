Куп'янськ, Суми, Нікополь та інші: Зеленський вручив почесні відзнаки "Місто-герой України"

Президент України відзначив нагородами представників органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій і вручив почесні відзнаки "Місто-герой України".

Нагородження відбулось під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам органів місцевого самоврядування і військових адміністрацій та почесні відзнаки "Місто-герой України". Повний список нагороджених опублікований на сайті Офісу президента.

Серед них, Ігор Терехов, міський голова Харкова, який отримав орден "За мужність" ІІ ступеня та голова Запорізької обласної ради Олена Жук, якій вручили орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Зеленський вручив міському голові Харкова орден

Також президент вручив почесні відзнаки "Місто-герой України".

Володимир Зеленський вручив почесні відзнаки "Місто-герой України"

Серед відзначених – міста Донеччини: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ, що довгий час були прифронтовим форпостом і тилом для українських захисників, а зараз зазнають дедалі сильніших ворожих атак і руйнувань.

На Запоріжжі це Гуляйполе, довкола якого тривають важкі бої, та Оріхів, що перебуває під постійними російськими ударами ще з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

На Харківщині – Куп’янськ, що залишається в зоні активних бойових дій і перебуває під постійними російськими обстрілами.

Міста Марганець, Нікополь і Павлоград у Дніпропетровській області, які постійно обстрілює ворог, але завдяки організованості й стійкості своїх мешканців ці міста продовжують жити.

Старокостянтинів на Хмельниччині, що має стратегічне значення для обороноздатності країни. Із самого початку повномасштабного вторгнення Росія завдає по ньому постійних ударів.

Суми, які на початку повномасштабної російської агресії були в оточенні, але українці змусили окупантів відступити. Тростянець на Сумщині, що був окупований в перший день повномасштабного російського вторгнення. Окупація тривала 31 день. Але саме там був зупинений наступ окупантів на Охтирку, Лебедин та Суми.

Володимир Зеленський запровадив почесну відзнаку "Місто-герой України" 6 березня 2022 року та присвоїв її Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону й Чернігову.

24 березня 2022 року – Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці.

30 вересня 2025 року – ще 16 містам у семи областях України. Це Баштанка, Вознесенськ, Гуляйполе, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Куп’янськ, Марганець, Нікополь, Оріхів, Павлоград, Покровськ, Слов’янськ, Старокостянтинів, Суми й Тростянець.

Загалом уже 26 українських міст мають відзнаку "Місто-герой України".

В 2022 році Володимир В'ятрович, народний депутат та ексглава Українського інституту національної пам'яті, говорив, що Україна даремно використовує один із радянських символів — "місто-герой".

А в 2025 році президент України Володимир Зеленський запровадив почесну відзнаку "Громада-рятівник". Нею будуть нагороджені громади, жителі яких проявили мужність, милосердя та солідарність в умовах боротьби проти російської агресії.