Купянск, Сумы, Никополь и другие: Зеленский вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины"

Президент Украины отметил наградами представителей органов местного самоуправления и военных администраций и вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины".

Награждение состоялось во время заседания Конгресса местных и региональных властей. Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям органов местного самоуправления и военных администраций и почетные награды "Город-герой Украины". Полный список награжденных опубликован на сайте Офиса президента.

Среди них, Игорь Терехов, городской голова Харькова, который получил орден "За мужество" II степени и председатель Запорожского областного совета Елена Жук, которой вручили орден княгини Ольги III степени.

Зеленский вручил городскому голове Харькова орден

Также президент вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины".

Владимир Зеленский вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины"

Среди отмеченных — города Донетчины: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск, которые долгое время были прифронтовым форпостом и тылом для украинских защитников, а сейчас подвергаются все более сильным вражеским атакам и разрушениям.

На Запорожье это Гуляйполе, вокруг которого продолжаются тяжелые бои, и Орехов, находящийся под постоянными российскими ударами еще с первых дней полномасштабного российского вторжения.

На Харьковщине — Купянск, который остается в зоне активных боевых действий и находится под постоянными российскими обстрелами.

Города Марганец, Никополь и Павлоград в Днепропетровской области, которые постоянно обстреливает враг, но благодаря организованности и стойкости своих жителей эти города продолжают жить.

Староконстантинов на Хмельнитчине, имеющий стратегическое значение для обороноспособности страны. С самого начала полномасштабного вторжения Россия наносит по нему постоянные удары.

Сумы, которые в начале полномасштабной российской агрессии были в окружении, но украинцы заставили оккупантов отступить. Тростянец на Сумщине, который был оккупирован в первый день полномасштабного российского вторжения. Оккупация продолжалась 31 день. Но именно там было остановлено наступление оккупантов на Ахтырку, Лебедин и Сумы.

Владимир Зеленский ввел почетную награду "Город-герой Украины" 6 марта 2022 года и присвоил ее Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону и Чернигову.

24 марта 2022 года — Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

30 сентября 2025 года — еще 16 городам в семи областях Украины. Это Баштанка, Вознесенск, Гуляйполе, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Купянск, Марганец, Никополь, Орехов, Павлоград, Покровск, Славянск, Староконстантинов, Сумы и Тростянец.

Всего уже 26 украинских городов имеют награду "Город-герой Украины".

В 2022 году Владимир Вятрович, народный депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти, говорил, что Украина зря использует один из советских символов — "город-герой".

А в 2025 году президент Украины Владимир Зеленский ввел почетную награду "Громада-спаситель". Ею будут награждены громады, жители которых проявили мужество, милосердие и солидарность в условиях борьбы против российской агрессии.