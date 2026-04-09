Відмова від приставки "МП": Буданов висловився про ситуацію з УПЦ (відео)

Керівник Офісу президента Кирило Буданов висловився щодо дискусії навколо Української православної церкви. Він наголосив, що використання приставки "МП" є маніпуляцією. Він також підкреслив, що питання релігії потребує виваженого підходу без примусу.

Кирило Буданов, відповідаючи на запитання журналістів на Закарпатті. прокоментував ситуацію навколо Української православної церкви, звернувши увагу на використання формулювання "МП". За його словами, таке визначення є маніпулятивним, повідомляє "Радіо Свобода". Він наголосив, що коректно говорити просто про УПЦ, оскільки приставку "МП" вже було прибрано.

"Ви кажете МП, це ж трошки теж маніпуляція. Це УПЦ. МП приставку вони прибирали. Це факт. Не поспішайте, це просто факт", — зазначив він.

Окремо Буданов звернув увагу на необхідність шукати рішення, а не лише фіксувати наявні проблеми. Він підкреслив, що підхід до цього питання має бути зваженим.

"Те, що треба знаходити рішення, а не просто констатувати, що є якісь проблеми, це теж факт. Разом з тим, хочу вам нагадати, що Україна, як і будь-яка нормальна держава, відділена від церкви", — додав екскерівник ГУР.

Це, за його словами, є важливим принципом, який слід враховувати у подібних дискусіях. Він закликав не поспішати з рішеннями та дати час процесам, які відбуваються у релігійній сфері.

"Тому дайте час цьому процесу і все вирішиться. Поспішати тут не можна. Через силу нічого робити в духовному, скажімо так, аспекті ніколи в жодній державі не приносило результату", — підсумував він.

Окремо Кирило Буданов заявив, що тримає під контролем питання бронювання священнослужителів, і наголосив, що це стосується всіх конфесій та релігій, представлених в Україні.

