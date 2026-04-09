Отказ от приставки "МП": Буданов высказался о ситуации с УПЦ (видео)

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов высказался относительно дискуссии вокруг Украинской православной церкви. Он отметил, что использование приставки "МП" является манипуляцией. Он также подчеркнул, что вопрос религии требует взвешенного подхода без принуждения.

Кирилл Буданов, отвечая на вопросы журналистов на Закарпатье, прокомментировал ситуацию вокруг Украинской православной церкви, обратив внимание на использование формулировки "МП". По его словам, такое определение является манипулятивным, сообщает "Радио Свобода". Он подчеркнул, что корректно говорить просто об УПЦ, поскольку приставка "МП" уже была убрана.

"Вы говорите МП, это же немножко тоже манипуляция. Это УПЦ. МП приставку они убирали. Это факт. Не спешите, это просто факт", — отметил он.

Отдельно Буданов обратил внимание на необходимость искать решения, а не только фиксировать имеющиеся проблемы. Он подчеркнул, что подход к этому вопросу должен быть взвешенным.

Відео дня

"То, что надо находить решения, а не просто констатировать, что есть какие-то проблемы, это тоже факт. Вместе с тем, хочу вам напомнить, что Украина, как и любое нормальное государство, отделена от церкви", — добавил экс-руководитель ГУР.

Это, по его словам, является важным принципом, который следует учитывать в подобных дискуссиях. Он призвал не спешить с решениями и дать время процессам, которые происходят в религиозной сфере.

"Поэтому дайте время этому процессу и все решится. Спешить здесь нельзя. Через силу ничего делать в духовном, скажем так, аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата", — подытожил он.

Отдельно Кирилл Буданов заявил, что держит под контролем вопрос бронирования священнослужителей, и подчеркнул, что это касается всех конфессий и религий, представленных в Украине.

