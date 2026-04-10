Включає стрільби на полігоні: у школах і ЗВО запроваджують предмет "Основи національного опору"

10 квітня президент України Володимир Зеленський підписав Закон про окремі питання підготовки громадян до національного спротиву (№ 4826-ІХ), який запроваджує впровадження дисципліни "Основи національного спротиву" у школах.

Цим документом запроваджується нова модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях — від середньої до вищої освіти, повідомляє "Судово-юридична газета".

Зміни передбачають запровадження дисципліни "Основи національного спротиву", а також оновлення та удосконалення викладання предмета "Захист України". створення спеціальних Центрів підготовки та регламентують використання вогнепальної зброї для виконання практичних вправ.

Підготовка охоплюватиме учнів і студентів незалежно від статі.

Що зміниться

Народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у розмові з "24 каналом" пояснював, що саме змінює цей закон на практиці. Йдеться не лише про нову програму для молоді, а й про ширшу систему підготовки країни до можливих нових загроз.

За його словами, новий закон змінює сам підхід до підготовки молоді під час війни.

"Ми вдосконалили закон про основи національного опору і передбачили, що базову військову підготовку ми замінили курсом підготовки до національного опору", — розповів він.

Веніславський також додав, що завдання закону — створити сильні осередки майбутнього національного опору на випадок нової агресії та прибрати бар'єр, через який студенти не могли нормально завершити навчання, бо в умовах війни держава не мала фізичної можливості забезпечити базову військову підготовку для всіх.

Під новий курс перебудовують і систему на місцях. Зокрема, для цього розширили повноваження обласних військових адміністрацій, районної ланки та місцевого самоврядування, щоб вони створили повноцінну мережу підготовки громадян до національного спротиву.

Систему підготовки до національного спротиву зараз доопрацьовують так, щоб вона запрацювала вже з наступного навчального року. Йдеться і про школи, і про вищі навчальні заклади. Частину цієї моделі вже створили раніше, але тепер її змінюють під новий закон і під реальні умови війни.

Народний депутат каже, що повністю вона буде готова вже десь із вересня 2026 року.

Також про те, що регламентує закон, раніше розповідав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Він зазначав, що практична частина навчання включатиме, зокрема, стрільби. Їх планують проводити на полігонах Збройних Сил України, сертифікованих стрільбищах та за допомогою сучасних інтерактивних тренажерів.

За законом командування ЗСУ розроблятиме спеціальні програми підготовки інструкторів для навчання цивільного населення.

Також визначено порядок відкриття стрілецьких тирів і стрільб.

Особи, чиє віросповідання не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити "збройові" модулі курсу іншими складовими підготовки. Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, будуть звільнені від практичних занять.

Документ також чітко визначає повноваження органів влади щодо організації та забезпечення підготовки громадян до національного опору.

Нагадаємо, у Києві ще влітку 2023 року відкрили запис для всіх охочих пройти одноденний шестигодинний вишкіл із підготовки до національного спротиву.

Також повідомлялося, що з початку нового року набув чинності закон № 4538-IX, який змінює правила проходження військової служби для студентів. Тепер усі, хто навчається на медичних і фармацевтичних спеціальностях, мають проходити програму підготовки офіцерів запасу.