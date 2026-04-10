Включает стрельбы на полигоне: в школах и вузах вводят предмет "Основы национального сопротивления"

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об отдельных вопросах подготовки граждан к национальному сопротивлению (№ 4826-ІХ), вводящий внедрение дисциплины "Основы национального сопротивления" в школах.

Этим документом вводится новая модель подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях — от среднего до высшего образования, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Изменения предусматривают внедрение дисциплины "Основы национального сопротивления", а также обновление и усовершенствование преподавания предмета "Защита Украины". создание специальных Центров подготовки и регламентируют использование огнестрельного оружия для выполнения практических упражнений.

Подготовка будет охватывать учеников и студентов независимо от пола.

Что изменится

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в беседе с "24 каналом" объяснял, что именно меняет этот закон на практике. Речь идет не только о новой программе для молодежи, но и о более широкой системе подготовки страны к возможным новым угрозам.

По его словам, новый закон меняет сам подход к подготовке молодежи во время войны.

"Мы усовершенствовали закон об основах национального сопротивления и предусмотрели, что базовую военную подготовку мы заменили курсом подготовки к национальному сопротивлению", — рассказал он.

Вениславский также добавил, что задача закона — создать сильные ячейки будущего национального сопротивления на случай новой агрессии и убрать барьер, из-за которого студенты не могли нормально завершить обучение, потому что в условиях войны государство не имело физической возможности обеспечить базовую военную подготовку для всех.

Под новый курс перестраивают и систему на местах. В частности, для этого расширили полномочия областных военных администраций, районного звена и местного самоуправления, чтобы они создали полноценную сеть подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Систему подготовки к национальному сопротивлению сейчас дорабатывают так, чтобы она заработала уже со следующего учебного года. Речь идет и о школах, и о высших учебных заведениях. Часть этой модели уже создали ранее, но теперь ее меняют под новый закон и под реальные условия войны.

Народный депутат говорит, что полностью она будет готова уже где-то с сентября 2026 года.

Также о том, что регламентирует закон, ранее рассказывал глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Он отмечал, что практическая часть обучения будет включать, в частности, стрельбы. Их планируют проводить на полигонах Вооруженных Сил Украины, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.

По закону командование ВСУ будет разрабатывать специальные программы подготовки инструкторов для обучения гражданского населения.

Также определен порядок открытия стрелковых тиров и стрельб.

Лица, чье вероисповедание не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "оружейные" модули курса другими составляющими подготовки. Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, будут освобождены от практических занятий.

Документ также четко определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Напомним, в Киеве еще летом 2023 года открыли запись для всех желающих пройти однодневное шестичасовое обучение по подготовке к национальному сопротивлению.

Также сообщалось, что с начала нового года вступил в силу закон № 4538-IX, который меняет правила прохождения военной службы для студентов. Теперь все, кто учится на медицинских и фармацевтических специальностях, должны проходить программу подготовки офицеров запаса.