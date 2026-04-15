Пенсіонер-переселенець, у якого зламався ВАЗ у центрі Києва, отримав у подарунок пікап (відео)

Олег Гороховський, співзасновник monobank, виконав обіцянку, яку публічно дав після того, як дізналися історію 70-річного пенсіонера, який тікав від війни на старенькому ВАЗі.

Чоловік на ім'я Микола після загибелі дружини від ворожого удару по Чернігівщині зібрав усі свої пожитки до старого "Жигуля", взявши, зокрема, 18 курей і собаку. Коли авто заглохло в центрі Києва, йому допомогли небайдужі люди і поліція, відбуксирувавши машину на СТО. Тоді Гороховський пообіцяв подарувати старому пікап, і ось 15 квітня відзвітував про виконану роботу.

"Микола Михайлович з оновленим автомобілем! Купив Peugeot Landtrek в комплектації "Лютий" (двигун економний, споживання пального буде як у його жигуля, а то й менше) P.S. спасибі Миколі за термосок з домашніми яйцями, тушонкою, медом і щучою ікрою, все з'їм. Неймовірно світла людина!" — написав він у Telegram.

Відео дня

Новий Peugeot Landtrek "Лютий" створений спеціально для українського ринку

Гороховський також опублікував відео, де щасливий Микола Михайлович отримує ключі від свого нового "коня".

Пенсіонер, який чотири роки тому разом із дружиною втік із Донецької області на Чернігівщину, втративши її, поїхав у село Грушка Кіровоградської області, де колись мешкали його родичі, і залишився порожній будинок.

Він обживається на новому місці і каже, що там живуть хороші люди.

Peugeot Landtrek "Лютий": що відомо про новий пікап

Пікап Peugeot Landtrek 2026 отримав особливу доступну модифікацію "Лютий". Її продаватимуть виключно в Україні.

Новий Peugeot Landtrek "Лютий" створений спеціально для українського ринку і призначений насамперед для представників силових структур, рятувальників і працівників критичної інфраструктури.

Він пристосований для суворих умов експлуатації. Він оснащений 1,9-літровим 150-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою механічною КПП, а повний привід доповнений понижувальною передачею і блокуванням заднього диференціала. Вантажопідйомність становить 945 кг.

Нагадаємо, переселенці з Харківщини отримали в подарунок будинок від "Труха Україна".