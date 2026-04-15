Пенсионер-переселенец, у которого сломался ВАЗ в центре Киева, получил в подарок пикап (видео)

Олег Гороховский, соучредитель monobank, выполнил обещание, которое публично дал после того, как узнали историю 70-летнего пенсионера, бежавшего от войны на стареньком ВАЗе.

Мужчина по имени Николай после гибели жены от вражеского удара по Черниговщине собрал все свои пожитки в старые "Жигули", взяв, в том числе 18 кур и собаку. Когда авто заглохло в центре Киева, ему помогли неравнодушные люди и полиция, отбуксировав машину на СТО. Тогда Гороховский пообещал подарить старику пикап, и вот 15 апреля отчитался о проделанной работе.

"Николай Михайлович с обновленным автомобилем! Купил Peugeot Landtrek в комплектации "Лютый" (двигатель экономичный, потребление горючего будет как у его жигуля, а то и меньше) P.S. спасибо Николаю за термосок с домашними яйцами, тушенкой, медом и щучьей икрой, все съем. Невероятно светлый человек!" — написал он в Telegram.

Новый Peugeot Landtrek "Лютий" создан специально для украинского рынка

Гороховский также опубликовал видео, где счастливый Николай Михайлович получает ключи от своего нового "коня".

Пенсионер, который четыре года назад вместе с женой бежал из Донецкой области в Черниговскую, потеряв ее, поехал в село Грушка Кировоградской области, где когда-то жили его родственники, и остался пустующий дом.

Он обживается на новом месте и говорит, что там живут хорошие люди.

Peugeot Landtrek "Лютий": что известно о новом пикапе

Пикап Peugeot Landtrek 2026 получил особую доступную модификацию "Лютий". Ее будут продавать исключительно в Украине.

Новый Peugeot Landtrek "Лютий" создан специально для украинского рынка и предназначен, прежде всего, для представителей силовых структур, спасателей и работников критической инфраструктуры.

Он приспособлен для суровых условий эксплуатации. Он оснащен 1,9-литровым 150-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Грузоподъемность составляет 945 кг.

Напомним, переселенцы из Харьковщины получили в подарок дом от "Труха Украина".