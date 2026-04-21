Аварія у Рівному: частина міста залишилась без електроенергії

Частина мешканців Рівного надвечір 20 квітня залишилась без електроенергії внаслідок аварії, що сталась у місті.

Енергетики вже працюють над поверненням світла, повідомив голова Рівненької обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Через аварійне знеструмлення частина обласного центру залишилася без електрики", — написав Коваль.

Він уточнив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Очікується, що світло вже незабаром повернеться в оселі рівнян", — наголосив Коваль.

Що саме стало причиною аварійного знеструмлення на момент публікації матеріалу було невідомо.

Нагадаємо, 20 квітня атаки РФ залишили без світла частину України.

