Авария в Ровно: часть города осталась без электроэнергии

Часть жителей Ровно вечером 20 апреля осталась без электроэнергии в результате аварии, которая произошла в городе.

Энергетики уже работают над возвращением света, сообщил председатель Ровеенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Из-за аварийного обесточивания часть областного центра осталась без электричества", — написал Коваль.

Он уточнил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"Ожидается, что свет уже вскоре вернется в дома ривненчан", — отметил Коваль.

Что именно стало причиной аварийного обесточивания на момент публикации материала было неизвестно.

Напомним, 20 апреля атаки РФ оставили без света часть Украины.

Фокус также писал о том, что в одном из городов на Сумщине дети учатся только под землей из-за постоянных обстрелов россиян.