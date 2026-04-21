Авария в Ровно: часть города осталась без электроэнергии
Часть жителей Ровно вечером 20 апреля осталась без электроэнергии в результате аварии, которая произошла в городе.
Энергетики уже работают над возвращением света, сообщил председатель Ровеенской областной военной администрации Александр Коваль.
"Из-за аварийного обесточивания часть областного центра осталась без электричества", — написал Коваль.
Он уточнил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
"Ожидается, что свет уже вскоре вернется в дома ривненчан", — отметил Коваль.
Что именно стало причиной аварийного обесточивания на момент публикации материала было неизвестно.
Напомним, 20 апреля атаки РФ оставили без света часть Украины.
