Був фігурантом "Батальйону Монако": з Румунії екстрадували підозрюваного у вимаганні $1 млн, — ЗМІ

З Румунії до України екстрадували підприємця, якого підозрюють у вимаганні 1 млн доларів.

Хоча правоохоронці й не називають ім'я фігуранта справи, журналісти з'ясували, що мова йде про фігуранта розслідування "Української правди" під назвою "Батальйон Монако" Сергія Ошеровського, який відпочивав у Куршавелі, перебуваючи в розшуку. Про це повідомляють Київська міська прокуратура та "УП" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах

"Правоохоронними органами Румунії, за запитом Печерської окружної прокуратури міста Києва, видано підозрюваного у вимаганні у потерпілого грошей із погрозою насильства щодо нього та членів його родини (ч. 4 ст. 189 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Відео дня

У розслідування правоохоронці йдеться, що підозрюваний чоловік разом з двома спільниками, вимагав в іноземця неіснуючий борг у розмірі $1 млн, або його еквівалент у розмірі 15 Bitcoin.

Правоохоронці затримали одного із спільників у січні 2022 року під час передачі йому частини грошей, а інших двох оголосили у розшук по лінії Інтерполу.

Зокрема, у міжнародному розшуку Ошеровський був з жовтня 2022 року. Тоді ж йому у Печерському районному суді міста Києва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У листопаді 2025 у Румунії підозрюваного затримали, а українським правоохоронним органам його передали тільки у квітні цього року.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Якщо його провину доведуть у суді, до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Батальйон Монако": кого з українців знайшли закордоном журналісти

Нагадаємо, що ЗМІ знайшли на VIP-курорті пасинка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, доньку Суркіса й авто ФК "Динамо. Журналісти також знайшли на узбережжі Франції будинок колишнього нардепа Віталія Хомутинніка.

Журналісти протягом кількох годин фіксували автомобілі з українською реєстрацією на одному з найжвавіших відрізків однієї з доріг французького Сен-Жан-Кап-Ферра. Усього їх було близько 30, а за кермом перебували виключно чоловіки.

Також ДБР відкрило провадження проти нардепів та бізнесменів з так званого "Батальйону Монако". У списку — імена понад 80 осіб, серед них, за даними ЗМІ, депутати Ігор Абрамович і Вадим Столар.